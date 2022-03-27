İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen, 65 ülkeden 650'den fazla yabancı sporcunun katıldığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan atletler, Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.

Köprü bitiminde dönüş yapan atletler, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam ettikten sonra başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaştı.

10 kilometre parkuru ise yarı maraton ile aynı noktadan başlarken, sahil yolundan Sepetçiler Kasrı geçildikten sonra Arabalı Vapur İskelesi önünden dönüş yapılarak başlangıç noktasında tamamlandı.

Toplamda 536 gönüllünün katıldığı ve saat 10.00'da başlayan koşunun startını Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi.