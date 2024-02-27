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İstanbullular dikkat! Kağıthane Tüneli trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Kağıthane Tüneli trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da Kağıthane Tüneli'nde yapılacak çalışma nedeniyle 15 Mart'a kadar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi, Kağıthane Tüneli Piyalepaşa yönünün, revizyon çalışması nedeniyle 15 Mart’a kadar belirli saatlerde kapatılacağını duyurdu.

Ulaşım Yönetim Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kağıthane Tüneli Kağıthane-Piyalepaşa yönü elektromekanik sistemler revizyon çalışması nedeni ile 15 Mart 2024 tarihine kadar, saat 23.00-06.00 arasında trafiğe kapalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

Etiketler istanbul kağıthane tüneli trafiğe kapatılacak ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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