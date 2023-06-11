Kadıköy Cadde 10K-21K koşu ve paten yarışları tamamlandı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Cadde 10K-21K koşu ve paten yarışları yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirildi.

İstanbul’un en keyifli parkurlarından biri olan Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen 21 kilometrelik parkurda kadınlarda Dilan Atak, erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci olurken; 10 kilometrelik parkurda ise kadınlarda Fatma Arık, erkeklerde Laban Kımkembol birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kazanan yarışmacılar ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın elinden aldı. Ödül töreninde konuşan Odabaşı, mücadeleyi birincilikle bitiren yarışmacıları tebrik ederek, “Kadıköy, yine muhteşem bir organizasyona ve centilmence bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yaz da, Kadıköylüler sanata ve spora doyacak” diye konuştu.

Kadıköy, her yıl olduğu gibi bu yaz da tiyatro festivalleri, konserler, açık hava sinemaları, spor yarışmaları ve birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu yaz sezonunun ilk büyük etkinliği de Kadıköy Belediyesi tarafından bugün Caddebostan’da düzenlenen Kadıköy Cadde 10K-21K ve paten yarışları oldu. Kadıköy Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen koşu ve paten yarışlarında her yaştan yaklaşık 3 bin sporsever yarıştı.

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cadde 10K-21K yarışları için sabahın erken saatlerinde parkur alanında toplanan yarışmacılar, uzman eğitmenler ve DJ performansları eşliğinde ısınma hareketleri yaptı. Yarışma öncesi sporculara su ve meyve verildi. Günün ilk yarışı ise saat 07.30’da 10 kilometrelik parkurda düzenlenen paten yarışıyla başladı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı tarafından startı verilen yarışa yaklaşık 200 patenci katıldı. Paten yarışında kadınlarda Sudenur Özdemir, erkeklerde Ahmet Kepur birincilik ödüllerinin sahibi oldular. Daha sonra ise sırasıyla 21 ve 10 kilometrelik koşu yarışları ile çocuk koşusunun startı verildi. 500 metre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilen çocuk koşusuna uzman eğitmenler de eşlik etti. Yarışlarda dereceye girenler madalya ve kupanın yanı sıra para ödüllerinin de sahibi oldu.