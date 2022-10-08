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Kadıköy'de ''Gebe Okulu'' eğitimi devam ediyor

Kadıköy'de ''Gebe Okulu'' eğitimi devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde ücretsiz düzenlenecek olan ''Gebe Okulu''na kayıtlar başladı. Alanında uzman doktorlar tarafından katılımcılara doğum korkusunun azaltılması, bilinçli bebek bakımı ve sağlıklı bebek yetiştirilmesi gibi konularda aydınlatıcı bilgiler veriliyor.

Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde belirli aralıklarla düzenlenen “Gebe Okulu”na kayıtlar başladı. 2012 yılından bu yana düzenlenen eğitimlerde hamilelik dönemi, doğum eylemi, doğum sonrası dönem ve bebek bakımıyla ilgili bilimsel doğruları içeren eğitimler veriliyor. Ayrıca hamile kadınların doğum ile ilgili önyargılarını ve korkularını azaltmak, anne adaylarını bebek bakımı konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı bebekler yetiştirmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

Gebe Okulunda yer alan konular, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Beslenme ve Diyet Uzmanları ve Psikologlar tarafından anne adaylarına aktarılıyor.

“BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN”
Gebe olan kadınların katılabileceği ve ücretsiz olarak verilen eğitim hakkında bilgi almak ve eğitime başvuru yapmak için  02164188830 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilir.

 

Etiketler Kadıköy Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
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