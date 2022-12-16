Kadıköy'de Halkın Ekonomisi seminerleri başlıyor

Kadıköy’de Halkın Ekonomisi seminer dizisi 21 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Kadıköy Akademi’de başlıyor. Her hafta çarşamba günleri gerçekleşecek programın dersleri Prof. Dr. Ceyhun Elgin ve Prof. Dr. Abdullah Yalaman tarafından verilecek.

Kadıköy Belediyesi’nin herkesin temel ekonomi ve finans kavramlarına aşina olmasını sağlamak ve bu doğrultuda hem ekonomik kararları alırken hem de vatandaşlık görevlerini yerine getirirken ekonomik gelişmeleri doğru ve net bir biçimde yorumlayabilmelerini sağlamak için düzenlediği Halkın Ekonomisi seminer dizisi 21 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Katılımcılar, “Enflasyon düşerken fiyatlar neden çıkmaya devam ediyor? Baz etkisi nedir? Ekonomik büyüme varsa, neden yoksullaşıyoruz? Türkiye ekonomisine hangi kurumlar hangi araçlarla yön veriyor? Finansal piyasalar nasıl işler ve riskleri nelerdir?” gibi sorulara yanıt bulacak. Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları merkezi olarak faaliyet gösteren Kadıköy Akademi’nin uzman ekibi tarafından hazırlanan program her çarşamba günü saat 19.00 – 20.30 saatleri arasında toplam 4 ders olarak planlandı. Ekonomik, mali ve finansal okuryazarlığın geliştirilmesi hedefiyle başlayacak seminer dizisinin dersleri Prof. Dr. Ceyhun Elgin ve Prof. Dr. Abdullah Yalaman tarafından verilecek.

Temel Ekonomik Kavramlar

Seminerin ilki Prof. Dr. Ceyhun Elgin’in Temel Ekonomik Kavramlar adlı dersiyle başlayacak. Elgin’in arz, talep, gayri safi yurtiçi hasıla, milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme, kalkınma ve faiz oranları gibi temel kavramlar üzerinde duracağı ve örneklerle bu kavramları açıklayacağı seminer 21 Aralık Çarşamba günü, saat 19.00’da.

Temel Finansal ve Mali Kavramlar

Bir sonraki hafta Elgin Temel Finansal ve Mali Kavramlar başlıklı seminerinde faiz, borsa, bono (tahvil), Eurobond, mevduat, kredi gibi temel finansal kavramlar ve vergi, bütçe ve kamu harcamaları gibi mali kavramlar üzerinde duracak.

Türkiye Ekonomisi

Seminer dizisinin üçüncü dersi Türkiye Ekonomisi başlığıyla gerçekleşecek. Bu seminerde Ceyhun Elgin Türkiye ekonomisi hakkında kısa bir tarihsel bilgi paylaşımının ardından Türkiye’de mevcut ortamda ekonomiye yön veren kurumlar ve bu kurumların ekonomi politikası yönetimindeki sorumluluklarını masaya yatıracak.

Finansal Piyasalar

Program, Prof. Dr. Abdullah Yalaman’ın 11 Ocak Çarşamba günü yapacağı dersle kapanışını yapıyor. Finansal Piyasalar: Para, Kredi ve Risk Yönetimi başlığıyla gerçekleşecek derste Yalaman, finansal piyasalara kısa bir giriş yapıp, farklı yatırım araçlarını değerlendirerek katılımcılara risk altında birikimlerini yönlendirebilecekleri finansal varlıklarla ilgili temel bilgiler verecek ve alınması muhtemel kredilerin nasıl belirlenmesi ve yönetilmesi gerektiği üzerinde duracak.

Kontenjanla sınırlı seminere katılım için Kadıköy Akademi’nin web sayfasında yer alan katılımcı formunu doldurmak yeterli.

Kadıköy Akademi: Kadıköy’ün Kent Araştırmaları Merkezi

Kadıköy Akademi, üniversitelerin ya da akademik çalışma yürütenlerin yerel yönetimle ortak politika geliştirmesine duyulan ihtiyaçtan hareketle Kadıköy Belediyesi tarafından kurulmuş bir kent araştırmaları merkezidir. Yerel yönetimler alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Akademi’nin çalışma yöntemi, farklı disiplinlerden faydalanarak belediyenin çeşitli çalışma alanlarına dair bilimsel yöntemler geliştirme ve bu süreçleri raporlama esasına dayanıyor.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin: 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra 2010 yılında ABD’de yer alan Minnesota Üniversitesi’nde yine iktisat alanında doktora diplomasını almıştır. 2010 yılından bu yana düzenli olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmakta olup 2013 yılında doçent, 2019 yılında da profesör ünvanlarını almıştır. Farklı dönemlerde ABD’de Boston, Minnesota ve Columbia Üniversiteleri’nde ders vermiş, Amerikan Merkez Bankası (FED), Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlara da danışmanlıkta bulunmuştur.

Prof. Dr. Abdullah Yalaman: 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora diplomalarını sırasıyla 2005 ve 2008 yıllarında almıştır. Hali hazırda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde finans profesörü olarak görev yapmakta olan Abdullah Yalaman aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi CEE’de ve Avustralya Ulusal Üniversitesi CAMA’da araştırmacı olarak görev yapmaktadır. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi ve York Üniversitesi ile Avustralya'da Tazmanya Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.

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