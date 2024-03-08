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Kadınlar, Bozbey’le gülümsedi

Kadınlar, Bozbey’le gülümsedi
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla kentin sektöründeki öncü fabrikalarında çalışan emekçi kadınlarla bir araya gelerek, ''Hep birlikte gülümseyeceğimiz günler çok yakın.'' dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Referans Holding, Minteks ve Yeşim Tekstil bünyesinde çalışan emekçi kadınları ziyaret etti. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında konfeksiyon atölyesine inen Başkan Adayı Bozbey, kadın çalışanların tek tek gününü kutlayarak hediyelerini takdim etti.

Kadın çalışanlarla sohbet ederek, dikiş makinasına da geçen Bozbey’in bornoz kuşağı dikim çalışması da renkli anlara sahne oldu. 

Tek bir günde değil, tüm yaşam boyunca eşit ve adil bir sistemde kadın haklarının her zaman savunulması gerektiğini vurgulayan Bozbey, “Kadınların güçlü ve güvende hissedecekleri bir kentte, hep birlikte gülümseyerek yaşayacağımız günler çok yakın.” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in kadınlara yönelik hayata geçireceği planlar arasında; istihdam ofisleri ile iş hayatı desteği, (0-4) yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım desteği, her bölgeye kreş yapımı, üretici kadınlara ürün satış ve hibe desteği, akşam seferlerindeki evlerine en yakın lokasyonda inme imkanı gibi vaatler yer alıyor.

Etiketler CHP mustafa bozbey bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi
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