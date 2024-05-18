Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den 19 Mayıs Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli komşularım, sevgili gençler;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan hareket ederek, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmış ve işgal altındaki vatanımız için kurtuluş mücadelesini başlatmışlardır.

Milletin bağımsızlığının ancak ve ancak milletin azim ve kararlılığı ile sağlanabileceğine inanan bir grup adanmış insanın başlattığı bu mücadele, esarete asla boyun eğmeyeceğimizin en güçlü göstergesi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için hayati bir öneme sahip olan ve istiklal mücadelemizin sembolü bu tarihi gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetiyle Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmiş ve gençlere armağan edilmiştir.

Bu anlamlı ve önemli günü, milletimizin kaderini değiştiren bu tarihi olayın 105. yıl dönümünde, büyük bir heyecan ve mutlulukla kutluyoruz.

Gençlerimiz, ülkemizin ve geleceğimizin güvencesidir. Bu anlamda, Kartal Belediyesi olarak gençlerimizin donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mustafa Necati Etüt Merkezi'ni açarak sınavlara hazırlanan genç öğrenciler için ücretsiz kurslar vermeye başladık. Kız öğrenci yurdumuzun açılışını da yakın zamanda yaptık. Ayrıca, geleceğin bilim insanlarına yatırım yapacak olan ve bünyesinde yapay zekâ atölyelerini de barındıran Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni hizmete sunduk.

Gençlerimizin işsizlik sorunuyla mücadele etmek amacıyla Kartal Kariyer Merkezi'ni kurduk. Gençlerimizi düşünerek hayata geçirdiğimiz ve şimdilerde büyük başarılara imza atan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi ve Kartal Belediyesi Satranç Akademisi gibi kurumları açtık.

Spor, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Bu doğrultuda, Atalar Spor Sahası, Yakacık Spor Sahası, Karlıktepe Spor Parkı gibi birçok spor tesisini komşularımızın ve genç kardeşlerimizin hizmetine açtık.

Yatırımların en kıymetlisi, gençlerimize yapılan yatırımdır ve bu bilinçle hareket etmeye devam edeceğiz.

Genç dostlarım, hayalleriniz için sınırlar koymayın ve her zaman kendinize güvenin. İnandığınız şeylerin peşini asla bırakmayın. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyin. Aydınlık geleceği sizler inşa edeceksiniz. Tarih ve büyük önderimizin size yüklediği bu sorumlulukla, umudunuzu yitirmeden çalışmaya devam edin.

Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor; umut dolu bir Türkiye'ye birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Daha güzel günler bizleri bekliyor. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum."