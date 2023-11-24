Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’den Kreş Öğretmenlerine 24 Kasım Sürprizi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde belediye kreşlerinde eğitim veren öğretmenleri unutmadı. Türkiye’de en fazla kreşe sahip ilçe belediyesi olan Kartal Belediyesi’nin kerşlerinde öğretmenler günü heyecanı Başkan Gökhan Yüksel’in ziyaretiyle başladı.

Kartal Belediyesi’nin 14 kreşinde eğitim alan yüzlerce minik öğrenci öğretmenleriyle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Kreş öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel’e, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kreş Müdürü Hilal Kıraç eşlik etti.

Geleceğinin en kıymetli hazineleri olan çocukları yetiştiren öğretmenleri bu özel günde yalnız bırakmayan Başkan Gökhan Yüksel, Atalar Merkez Kreş de öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti ve hediyelerini takdim etti.

“Sizler, Minik Yürekleri Aydınlatan Rehberlersiniz”

Başkan Gökhan Yüksel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, Kartal Belediyesi’nin ileriyi gören bir anlayışla ve çağdaş eğitim çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi;

“Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Kartal Belediyesi olarak siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Her yıl olduğu gibi, eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu özel günü birlikte kutlamak, bizim için gurur verici bir anlam taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yarınlara olan inancını ve eğitimin önemini yüreğimizde hissederek, Kartal Belediyesi olarak ilerici ve çağdaş eğitim anlayışımızı sürdürüyoruz. Sizler, bu kutlu yolda minik yürekleri aydınlatan rehberlersiniz. Gösterdiğiniz özveri ve öğrencilerimize kattığınız değerle, geleceğimize ışık tutuyorsunuz. Bu özel gün vesilesiyle, siz değerli kreş öğretmenlerimize teşekkür etmek ve minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Kartal'ın en kıymetli hazineleri olan çocuklarımız, sizlerin öğreticiliğinde büyüyor, öğreniyor ve geleceğe hazırlanıyorlar. Sizlere minnettarız.”

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç’ın ilçede hizmet veren 14 kreşi ziyaretiyle devam etti. Kartal Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim veren öğretmenleri kutlayarak, hediyelerini tek tek takdim etti.