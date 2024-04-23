Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Kartal’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yılı kutlamaları kapsamında, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kartal Meydanı’nda yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, siyasi parti temsilcileri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, Kartal’ın mahalle muhtarları ile Kartallı vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Başkan Gökhan Yüksel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm silah arkadaşlarının fedakârlıklarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz ve 23 Nisan coşkusunu kalbimizde hissediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz.” ifadelerini kullandı.