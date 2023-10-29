Kartal Belediye Başkanı Yüksel’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli komşularım;

Bugün, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhuriyet, bütün imkânsızlıklara rağmen bir araya gelip eşsiz bir mücadele örneği gösteren yüce milletimizin, sarsılmaz bir irade ile bağımsızlık uğruna hayatını ortaya koyarak elde ettiği büyük zaferin, yükselen bir değer olarak bizleri kucaklamasıdır.

"Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözleri ile Cumhuriyet’in ilanını müjdeleyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın en sağlam temelini atmıştır.

Bundan tam 100 yıl önce, 29 Ekim 1923’te, Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkı verilmiş ve tüm dünyaya, milletimizin ilelebet hiçbir gücün buyruğu altına girmeyeceği duyurulmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı devlet teşkilatı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Hükümet Millettir ve Millet Hükümettir." sözleri, egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin olduğu bu yeni yönetim şeklini en iyi şekilde tanımlamıştır.

Bu anlamda Cumhuriyet; en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayan, bağımsızlığından asla taviz vermeyen, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü İstiklal mücadelesini zaferle neticelendiren milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir.

Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de milletçe tek yürek olarak haykıracak, daha iyi bir geleceğe doğru hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, sosyal devlet gibi medeni ve çağdaş ilkeler ile taçlandıracak ve dünyada daha saygın bir konuma gelmesi için hiç durmadan çalışacağız.

Kartal'da Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu, panellerden sergilere, spor turnuvalarından şenliklere, tiyatrolardan konserlere birçok etkinlikle kutlayacağız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu coşkuyu hep birlikte büyütmek adına tüm komşularımızı Kartallı Kazım Meydanı'nda tam 19.23'te başlayacak olan Fener Alayı Yürüyüşümüze ve hemen ardından Kartal Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Hadise konserinde buluşmaya davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü ve tüm komşularımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum.