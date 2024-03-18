Kartal Belediyesi Gezegen Kafe'lerde otizmli ve down sendromlu gençlere istihdam

Kartal Belediyesi’nin ilçe genelinde komşularına hizmete açtığı Gezegen Kafe zincirlerinde, bu kez otizmli ve down sendromlu gençlerin istihdamı için harekete geçildi. Kartal Belediyesi’nin hayata geçirdiği 9 Gezegen Kafe’de otizmli ve down sendromlu gençler belirli günlerde hem mutfakta hem de serviste çalışmaya başladı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kayıtlarında yer alan; aynı zamanda yine Kartal Belediyesi’nin Engelsiz Üretim Atölyesi’ne devam eden 7 otizmli ve down sendromlu gençler, haftanın belirli günlerinde mesaiye başlıyor. Kartal Belediyesi’ne bağlı Neptün, Jüpiter, Dünya, Mars, Plüton ve Merkür Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri’nde haftanın 2 günü çalışarak, tesislere gelen vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Mesaiye geldikleri günlerde mutfakta bardak dizmekten sipariş hazırlamaya, servis yapmaktan masa düzenlemeye pek çok iş yapan otizmli ve down sendromlu gençler, harçlıklarını da çıkarıyor.

Hepsi birbirinden çalışkan 7 genç

Burakcan Kılıç, o gençlerden biri. Pazartesi ve Perşembe günleri Kartal merkezde bulunan Neptün Gezegen Kafe Sosyal Tesisi’nde çalışan Burakcan Kılıç çalışkanlığı ile biliniyor. Daha önce inşaat gibi zor işler de bile çalışarak engelini yenebilen Burakcan, Neptün Gezegen’in parlayan yıldızlarından biri. Gezegen Kafelerden Dünya Kafe’nin sevimli yüzü ise Jale Demir. Sempatik yüzü ve masum ifadesi ile Dünya Kafe’nin gözbebeği Jale… Kafeye gelenlerin de sevgisini kazanmış engelli genç bir birey. Mars Gezegen Kafe’nin hamarat ve çalışkan yüzü ise Merve Ayaz. Çalıştığı günlerde hemen hemen her işin üstesinden geliyor. Merve’nin yaşadığı mutluluk sözlerinden değil belki ama gözlerinden okunuyor. Jüpiter Gezegen Kafe’nin Egemen’i ise haftanın iki günü sosyal tesisin her yerinde çalışırken görebilirsiniz. Egemen Yağar’ın tesiste en çok sevdiği yerlerin arasında kitapların olduğu raflar yer alıyor ve gün içinde yerleri değişen kitapları düzenlemeyi çok ama çok seviyor. En yoğun gezegen kafelerden biri olan Jupiter Gezegen Kafe’nin yoğun temposunda arı gibi çalışan Egemen, hem mesai arkadaşlarının hem de tesise gelenlerin takdirini kazanıyor.

Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nün başlattığı engelli istihdamı kapsamında çalışan diğer engelli gençlerden İrem Güngörmez Neptün Gezegen Kafe’de, Nazlıcan Kılıç Plüton Gezegen Kafe’de ve Umut Yakup Demirhan ise Merkür Gezegen Kafe’de haftanın iki günü mesai yaparak çalışma hayatına katılıyor.

Engelli bireyler istihdam edilmeye devam edilecek

Engellilerin sosyal yaşama katılması ile ilgili her türlü projeyi desteklediklerini kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, engelli bireylerin Gezegen Kafe’lerde istihdam edilmesi projesini başlattıklarını söyledi. Kartallıların buluşma noktası olan ve şu anda 9 olan ama kısa sürede sayıları 11’e çıkacak Gezegen Kafe’lerde daha fazla sayıda engelli bireyi istihdam edeceklerini belirten Başkan Yüksel, Kartal’da engelleri kaldırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.