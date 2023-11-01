Kartal Belediyesi, Sonsuz Özlem 10 Kasım Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapacak

Kartal Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası kapsamında, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kartal Belediyesi ve Oran Okulları işbirliği ile düzenlenecek olan “Sonsuz Özlem 10 Kasım” isimli resim sergisi Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek. Serginin açılışı 1 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’de yapılacak. Öğrencilerin tuvallerine yansıyan resimler sergide yerini alacak. Sergi 1-9 Kasım tarihleri arasında açık kalacak.