Kartal Belediyesi’nden Aydos Ormanı’nda Örnek Çalışma

Kartal Belediyesi, İstanbul’un en güzel ve tarihi bölgelerinden biri olan Aydos Ormanı’nda örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Çevre bilinci oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılık aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte, Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu gönüllüleri ile beraber kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı. Ardından da sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Aydos Ormanı’nda sabah erken saatlerde gerçekleşen etkinliğe, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars ve çok sayıda Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu gönüllüsü katıldı. Gönüllüler, etkinlik boyunca büyük bir özveriyle Aydos Ormanı’nda doğaya zarar veren atıkları topladı. Temizlik çalışmasına, çocuk ve yaşlılar olmak üzere her yaştan gönüllü destek verdi.

Yapılan temizlik çalışmasının ardından, yaz mevsiminde kavurucu sıcakların etkisini göstermesiyle beraber, su ve beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları da unutulmadı. Sokak hayvanları için, ormanın belirli bölgelerine su kapları ve mama bırakıldı.

“Aydos Ormanı, Bizim Gözbebeğimiz”

Kartal Belediyesi ve Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu yetkilileri, Aydos Ormanı’nda yapılan örnek çalışmayla, çevre duyarlılığı hakkında bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ve Müdürü Dr. Dilek Kars, katılımcı tüm gönüllülere teşekkür ederek; “Bugün, İstanbul’un gözbebeği Aydos’tayız. Hem tarihi, hem de yeşiliyle öne çıkan bir bölgedeyiz. Buraya sabahın erken saatlerinde gelerek, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnanıyoruz ki, Kartal’da özellikle çevre bilinci konusunda bu çalışmamız herkese örnek olacaktır.” ifadelerini kullandı.