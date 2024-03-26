Kartal Belediyesi’nden Dünya Su Günü için anlamlı etkinlik

Çevre konusunda yaptığı kampanyalar ve geri dönüşüm projeleri ile öne çıkan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cevizli Ortaokulu’nda eğitim gören çocuklarla ‘22 Mart Dünya Su Günü ve 21-24 Mart Orman Haftası’ kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte maskotlar da sahne alarak öğrencilerle dans etti. Öğrenciler daha sonra doğaya çöp atılmamasını ve geri dönüşüm atıklarının toplanmasını konu alan bir tiyatro oyunu izledi. Gösteri öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Dünya Su Günü 28 yıldır kutlanıyor

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir de öğrencilere seslenerek kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Geri dönüşüm ve su tasarrufu konusunda çocuklara önemli tavsiyelerde bulunan Özdemir şunları kaydetti;

“22 Mart tarihi, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ilan edildiğinden bu yana 28 yıldır Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu amaçla bir aradayız. Umarım sizler için hazırladığımız eğlenceli etkinliği beğenmişsinizdir. Keyifli vakit geçirirken biliyorum ki su tasarrufu ve geri dönüşüm ile ilgili önemli mesajları da aldınız.

Su akıtan bir tuvalet sifonunun bir yılda 83.000 litre suyun boşa gitmesine sebep olduğunu ve bu miktar suyla bir yıl boyunca her gün 3 defa banyo yapabileceğinizi; duş alırken bir dakikada 18 litre su tükettiğinizi ve bu miktarın da 90 bardak suya eşit olduğunu, dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bıraktığımızda her fırçalama için ortalama 15 litre suyu boşa akıtmış olduğumuzu artık biliyorsunuz.

Su tasarrufu sağlamak için de neler yapabileceğimizi hep beraber öğrendik. Bundan sonra sizlerden beklentim, geleceğimiz için bunlara dikkat etmeniz, hatta ailelerinizi de bu konularda yeri geldiğinde uyarmanız ve bilinçlendirmenizdir. Şimdiden su tasarrufu ve geri dönüşüm anlamında atacağınız her adım için sizlere teşekkür ediyor ve sizleri yürekten destekliyorum.”