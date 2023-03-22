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Kartal Belediyesi’nden Ramazan Ayında Vatandaşlara Cami ve Türbe Ziyareti

Kartal Belediyesi’nden Ramazan Ayında Vatandaşlara Cami ve Türbe Ziyareti
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Kartal Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, cami ve türbe ziyaretleri düzenliyor.

Kartal’ın 20 mahallesinde ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenecek olan cami ve türbe ziyaretleri ile vatandaşlar ibadet yerlerini ziyaret edebilecek. İstanbul’da bulunan Hırka-i Şerif Cami, Eyüp Sultan Cami ve Yuşa Hazretleri Tepesi’ni ziyaret edecek olan vatandaşlar ibadetlerini de gerçekleştirebilecek.

Ramazan ayı boyunca yapılacak olan ziyaretlere Kartallı vatandaşlar Kartal Belediyesi’nin internet sitesi www.kartal.bel.tr adresinden kayıt yaptırarak katılım sağlayabilecek.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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