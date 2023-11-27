Kartal’da Afet Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Türkiye’nin bazı kesimleri ve İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı uyarısı üzerine Kartal Belediyesi ilçe genelinde gerekli önlemleri almak üzere Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi’nde düzenlenen toplantıya; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Olcay Özgön, Dilek Kars, Mustafa Ağdaş, Yasin Ünder ve Bayram Ali Baştan’ın yanı sıra birim müdürleri katıldı. Olası yoğun yağış ve bunun beraberinde getireceği olumsuzluklara karşı etkin ve yerinde müdahale etmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda alınacak önlemler görüşüldü. Ekiplerin her türlü olumsuz hava koşullarına karşın 7/24 hazır olacakları noktalar belirlendi.

Belediye Ekipleri Teyakkuzda

Toplantıda, yoğun kar yağışıyla birlikte yapılacak çalışmaların yanı sıra ilçede yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı önlemler masaya yatırıldı. Tuzlama çalışmalarından sokak hayvanlarına kadar pek çok farklı konuda önlemlerin gözden geçirildiği toplantıda 85 aracın göreve hazır tutulmasına ve 12 farklı ekibin müdahaleye hazır halde nöbet tutmasına karar verildi. Ekipler başta kar yağışı olmak üzere, çatı uçması, ağaç ve dal devrilmesi, buzlanma ve su baskını gibi pek çok olumsuzluğa karşı hemen müdahale etmek üzere teyakkuz halinde olacak.

Öte yandan zaman zaman hızını artıran rüzgâr nedeniyle Kartal’da yerinden sökülen ve kırılan bazı ağaçların ve dallarının tehlike oluşturması nedeniyle harekete geçen Kartal Belediyesi ekipleri 12 farklı noktada çalışma yaptı. Ekipler tehlike oluşturan dalları ve ağaçları budayarak olası can ve mal kayıplarını önledi.