Kartal’da Karadeniz Rüzgârı Esti

Kartal Belediyesi, Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte, Karadeniz rüzgârı estirdi. Karadeniz’in birbirinden hareketli türkülerinin yankılandığı Karadeniz Türküleri ve Horon Gecesi’nde horon çeken vatandaşlar, renkli görüntüler verdi.

Soğuk havaya rağmen Kartallı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede sanatçılar; Eyüp Nazlı, Yücel Aktaş, Şevket Doğan, Piryoz Horon Ekibi, Rahmi Aydın ve Orkestrası sahne aldı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön’ün yanı sıra Kartal Belediyesi meclis üyeleri İlker Bakioğlu ve Nizamaettin Altıntaş’ın aralarında yer aldığı seyirciler yaklaşık 3 saat süren etkinliği ilgiyle izledi.

Sunuculuğunu sanatçı Yücel Aktaş’ın yaptığı renkli etkinlikte, Karadeniz bölgesinin unutulmaz eserlerini dinleyen onlarca Kartallı, yerlerinde duramadı. Kadın ve erkek horon ekipleri ise gecenin coşkusunu doruğa taşıdı.

“Kültürlerin Bir Arada, Huzur İçinde Yaşaması İçin Desteğimizi Sürdüreceğiz”

Etkinlikte sahneye çıkarak katılımcılara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Olcay Özgön, Kartal Belediyesi olarak yöre derneklerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bulgaristan göçmeni bir ailenin torunu olarak kendisinin de Karadenizli olduğunu söyleyen Özgön: “Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde; Kartal’da farklı kültürlerin bir arada, huzur içinde yaşaması ve kültürlerin yaşatılması için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Programın sonraki bölümüne ise hareketli türküler ve horon damga vurdu. Protokol de dâhil olmak üzere neredeyse tüm seyircilerin sahnedeki horona katıldığı gece, Karadeniz ezgilerinin kulakların pasını sildiği müzik ziyafeti ile sona erdi.