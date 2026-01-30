Kartal’da KİPTAŞ Kaper Sitesi’nde 590 Konutun Anahtarları Teslim Edildi

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarında Kartal, tarihi bir güne daha tanıklık etti. Yıllardır deprem endişesiyle yaşayan yüzlerce aile, güvenli ve modern yuvalarının anahtarlarını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla düzenlenen törenle teslim aldı.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmalarında Kartal, tarihi bir güne daha tanıklık etti. Yıllardır deprem endişesiyle yaşayan yüzlerce aile, güvenli ve modern yuvalarının anahtarlarını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla düzenlenen törenle teslim aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada yaptığı konuşmada: “İnsanların korkuyla değil, güvenle uyuduğu kentler inşa etmek zorundayız. Kentsel dönüşüm, siyasi bir tercih değil, kamusal bir yaşam hakkıdır.” dedi. Törende ayrıca, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektup okundu, katılımcılar İmamoğlu’nun mesajlarına uzun süren alkışlarla destek verdi.

Siyasetin zirvesi Kartal’daydı

Kartal Hürriyet Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında hayata geçirilen Kaper Sitesi, 7 bloktan oluşan ve toplam 590 konut ile 6 işyerini bünyesinde barındıran büyük bir dönüşüm projesi olarak tamamlandı.

Saat 15.30’da başlayan anahtar teslim töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Törene; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Grup Başkanvekili ve Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yegin, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile mahalle sakinleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, hak sahipleriyle birlikte kurdele keserek sembolik olarak sitenin kapılarını açtı. Anahtarlarını teslim alan vatandaşların yüzlerinde ise güvenli evlerine kavuşmanın sevinci vardı. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı törende, gözyaşları alkışlara karıştı.

“Bu model tüm Türkiye’ye örnek olmalı”

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un ve Türkiye’nin en yakıcı gündemlerinden birinin deprem gerçeği olduğuna dikkat çekti. KİPTAŞ eliyle yürütülen dönüşüm modelinin önemine vurgu yapan Özel, bu yaklaşımın ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel, vatandaşların güvenli konutlarda yaşamasının devletin ve yerel yönetimlerin temel sorumluluğu olduğunu belirterek, kentsel dönüşümün ertelenemez bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

“KİPTAŞ, tüm zorluklara rağmen İstanbul’da yorulmadan dönüşüm gerçekleştiriyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Kartal’daki dönüşümün Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun en çok önemsediği işlerden biri olduğunu söyleyerek devam etti. Kartal’da herkese örnek olacak bir sosyal belediyeciliğin hayata geçtiğine dikkat çeken Özel; “Bugün anahtarlarını teslim edeceğimiz tüm site sakinlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Partimizin genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve Ekrem İmamoğlu’na emanet ettiğiniz İstanbul’un tüm değerleriyle birlikte bugün Kartal’dayız, sizlerle birlikteyiz. Öyle anlamlı bir yerdeyiz ki… Tam da uygun zamanda, uygun bir noktada olduğumuzu ve çok doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha teyit ettik.

Selma Hanım bana dedi ki: “Burası Ekrem Başkanımızın İstanbul’da en çok değer verdiği işlerden bir tanesi. Sürekli burayı takip ederdi, en iyi şekilde olması için elini hiç çekmezdi. Keşke bugün aramızda olsaydı. Ben de inanıyorum ki emeği, vizyonu ve iradesi bugün burada bizimle.”

Çözülmez denilen, yıllarca insanların sinirlerini bozmuş, 1500 mağdurun yaşadığı bir sorun… Bugün harika bir projeye dönüştü. Biraz önce daireleri gezdim, gördüm. Gerçekten imrendim. Herkes mutlu. Artık mağdur yok ve en önemlisi, iki yıl sonra kimsenin kimseye borcu kalmayacak. Herkes oturduğu evin gerçek sahibi olacak. İşte sosyal belediyecilik budur. İşte halkçı anlayış budur. KİPTAŞ, İstanbul’da bütün zorluklara rağmen, yılmadan, yorulmadan kentsel dönüşüm yapıyor. İnsanlara sahip çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekten muhteşem işler başarıyor.” ifadelerini kullandı.

CHP liderinden “Guinness Rekorlar Kitabı” müjdesi

CHP lideri Özel, yakında Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri eşliğinde İstanbul’da bir yatırım rekoru kırılacağını müjdeleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Japonya’dan raylı sistem uzmanı Pelin Hanım getirildi. Bugün İstanbul’da 10 metronun 10’unda da çalışmalar aynı anda yürütülüyor. 6’sı tamamlandı. Kalan 4’ünü de bitirmek için hızla ilerliyoruz. Şimdiden müjdeleyelim:

Önümüzdeki aylarda sizleri sık sık törenlere davet edeceğiz. Ve o törenlerde Guinness Rekorlar Kitabı’nın temsilcileri de olacak. Çünkü bir dünya rekoru kırıyoruz. Nedir bu rekor? Aynı anda bir şehirde yürüyen en fazla metro inşaatı ve bir günde yer altında kat edilen en uzun mesafe. İstanbul, dünyaya örnek olacak bir ulaşım hamlesine imza atıyor. Biz, mağduriyetleri çözen, insanları ev sahibi yapan, ulaşımı kolaylaştıran, halkın hayatını gerçekten iyileştiren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.”

Gökhan Yüksel: “Kartal’ı depreme hazır bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise konuşmasında ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Kartal’ı depreme dirençli bir ilçe haline getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve KİPTAŞ başta olmak üzere tüm paydaşlarla uyum içinde çalıştıklarını belirten Yüksel, bugünün kendileri için yalnızca bir teslim töreni değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun karşılığı olduğunu ifade etti. Başkan Yüksel konuşmasında:

”Kartal’da kentsel dönüşüm uygulamaları, yasa çıktığından bu yana Kartal Belediyesi tarafından en iyi şekilde uygulanmaya, çözüm üretmeye devam etti, ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 7600’ün üzerinde binanın karot numunesini alıp 7600 riskli yapının yıkılmasını takip ederek güvenli bir şekilde inşa edilmelerinin önünü açmış olduk. Yılda ortalama 700 ila 1000 binanın yıkıldığını söylemek isterim.” dedi.

Bugün bizden mutlusu yok!

Konuşmasının devamında Kaper Sitesi’nin dönüşüm sürecine değinen Kartal Belediye Başkanı, “Kaper Sitesi sakinleri ise çok büyük talihsizlikler yaşadı. Komşularımızın bu durumunu Ekrem Başkanımıza aktardığımda, KİPTAŞ’ın tam da ‘İstanbul Yenileniyor’ kampanyası sürecine denk geldi, Başkanımızın talimatlarının akabinde bu kampanyanın ilk adımlarından bir tanesi de Kaper Sitesi oldu.

Kaper Sitesi’ndeki komşularımızın güvene ihtiyacı vardı o güveni, İBB, KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi olarak boşa çıkarmadık. Bu vesileyle dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’a ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na da buradan selam yolluyoruz. KİPTAŞ Genel Müdürü Gürkan Kaya’ya da teşekkür ediyorum beraber bir sorumluluk aldık ve kendisi de süreç ile yakından ilgilendi. Zor bir süreçti, ama bugün komşularımızın yeni ve güvenli binalarına kavuşacak olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz, bir belediye başkanı olarak da bugün benden mutlusu yok diyebilirim. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadı, Kaper Sitesi sakinlerinin ve bizim mutluluğumuza ortak oldu, bir teşekkürüm de kendisinedir.” diyen Başkan Yüksel, anahtarlarını teslim alan ailelerin mutluluğunun en büyük motivasyon kaynakları olduğunu ifade etti ve Kartal’da dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek konuşmasını noktaladı.

İmamoğlu’nun Mesajına Kartal’dan alkışlarla destek

Açılış töreninde, Silivri Cezaevi’nde 10 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kaleme aldığı mektuba da yer verildi.

Mektubunda tüm Kartallıları selamlayan İmamoğlu, Kaper Sitesi’nin geçirdiği dönüşümden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte Kartal’da altyapıdan kentsel dönüşüme kadar birçok önemli çalışmanın kısa sürede hayata geçirildiğini belirten İmamoğlu, özellikle son 30 yılda kronikleşen altyapı sorunlarının çözülmesinin önemine dikkat çekti.

“İstanbul Yenileniyor” çalışmaları kapsamında, İstanbul genelinde depreme karşı dönüşüm sürecinin aralıksız sürdüğünü ifade eden İmamoğlu, yeni dönemde Kartal için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasi ve adalet mücadelesinin belirleyici olacağını vurgulayan Ekrem İmamoğlu, mektubunu “Her şey çok güzel olacak” sözleriyle tamamladı.

Silivri Cezaevi’nden gönderilen mektup, törende bulunan katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

7 blokta 590 konut sahiplerini buldu

Törenin ardından, uzun yıllar boyunca deprem riski taşıyan yapılarda yaşayan hak sahipleri, güncel yapı standartlarına uygun, modern mimariye sahip ve depreme dayanıklı yeni konutlarına kavuşmuş oldu. Anahtar teslimiyle birlikte, kentsel dönüşüm sürecinin önemli bir aşaması daha tamamlanırken, proje alanında güvenli yapılaşmanın yanı sıra düzenli yerleşim ve nitelikli yaşam çevresi oluşturulması hedefi de somut olarak karşılık buldu. Özgür Özel, Başkan Gökhan Yüksel ve protokol üyeleri daha sonra hak sahipleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve yeni konutlarına taşınacak ailelere iyi dileklerini iletti. Mahalle sakinleri ve hak sahipleri de bölgenin çehresini tamamen değiştiren proje sayesinde yaşam standartlarının yükseldiğini belirterek, projenin tamamlanmasıyla artık kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti.

Yaşam kalitesini artıran sosyal alanlar

Kaper Sitesi, yalnızca güvenli konutlarıyla değil; geniş yeşil alanları, modern peyzaj düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. Çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanlarıyla donatılan proje, mahalle ölçeğinde sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyor.