Kartal’da ‘Pembe Patika Yürüyüşü’ ile Meme Kanserine Dikkat Çekildi

Kartal Belediyesi, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile meme kanserine ilişkin farkındalık oluşturmak ve erken tanıya dikkat çekmek amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında "Pembe Patika Yürüyüşü" düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla belirlenen 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi önemli bir iş birliği üstlendi.

Söz konusu organizasyon ile pembe fularlar ve şemsiyeler taşıyan vatandaşlar, Neyzen Tevfik Meydanı’nda bir araya geldi.

Bando eşliğine meme kanserinin simgesi olan pembe kurdeleler ve balonlarla süslenen patikada Kartal Meydanı’na doğru yürüyüşe geçen kalabalık kortej arasında; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediye Meclisi üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gülay Boyraz, Kartal Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ayşe Neşe Kaynar, Kartal Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Berk ile Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Başkanı Hülya Arkan da yer aldı.

Meme kanserine dikkat çekmek ve çoğunluğunun kadınları oluşturduğu hastalıkla mücadele edenlere destek vermek amacıyla pembe desenli tişörtler giyen ve pembe şemsiyeler açan kadınlar, etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Pembe Patika Yürüyüşünün ardından meydana ulaşan topluluk, hazırlanan etkinlik alanında yerini alırken gökyüzüne de pembe renkli balonlar bırakıldı.

Etkinliklerde ilk konuşmayı Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu gerçekleştirdi.

Meme kanseri ile ilgili toplumda farkındalık uyandırmayı hedefleyen yürüyüşü geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Şenol, konuşmasını bir şiir ile noktaladı.

Ardından kürsüye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan, erken teşhisin hayati önemde olduğu meme kanseri konusunda daha duyarlı bir toplum için düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mikrofonu devralan Kartal Belediye Meclisi Başkanvekili Özlem Bulut ise katılan tüm kadınların öncelikle kendilerine değer vermesi gerektiğinin altını çizerek her yıl düzenlenen etkinliğin getirdiği farkındalık ile meme kanserinde erken teşhisin önemini aktarmak istediklerini söyledi. Ölümle sonuçlanabilecek pek çok meme kanseri hastasının erken teşhis ile önlenebileceğini kaydeden Bulut, kadınların 40 yaşından sonra her yıl mamografi çektirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Etkinlikler kapsamında kısa bir konuşma yapan Kızılay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Prof. Dr. Alper Cihan, meme kanseri ve erken teşhis konularında hayati bilgiler verdi ve Türkiye’de her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri ile karşılaştığını belirterek kendi kendine muayene ile ilgili pratik bilgiler verdi.

Konuşmasını önemli bilgilerle tamamlayan Cihan’ın ardından bu kez sahneye meme kanseri ile tanışarak uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen isimler çıktı ve yaşadıklarını, teşhis ve tedavi süreçlerini anlattı.

Soru cevap bölümünün de yapıldığı etkinlikte, hazırlanan bir çadırda da kendi kendine elle muayenenin nasıl yapılacağı ile ilgili katılımcılara eğitim verildi.

Etkinlikte daha sonra Kartal Belediye Meclisi üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gülay Boyraz katkılarından dolayı Kızılay Özel Kartal Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan’a Kartal heykelciği takdim etti. Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut ise meme kanserini tedavi ile yenen kadınları tebrik ederek çiçek takdim etti.