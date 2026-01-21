Kartal'da Umre Yolcuları Dualar İle Uğurlandı

Kartal Müftülüğü'nün gerçekleştirdiği organizasyon ile umre ziyareti için kutsal topraklara giden 240 Kartallı vatandaş dualar ile uğurlandı.

Kartal Belediyesi’nin ait 7 otobüs ile İstanbul Havalimanı’na ulaşmak üzere bir araya gelen umre yolcuları ve ailelerini Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hayri Doğruyol, Kartal Belediyesi Başkan Koordinatörü Mukadder Gürcan ve Destek Hizmetleri Müdürü Saadet Kün yolcu etti. Aileler ve uğurlamaya gelenler ile birlikte 500’ü aşkın vatandaş için Kartal Belediyesi ikram aracın da hazır bulunarak hem sıcak çorba hem de çay-kahve ikramında bulundu.

Kartal Esentepe Mahallesi Yeşil Camii önünde sabah 5’ten itibaren Kartal Belediyesi’nin araçları hizmet vermeye başladı. İkram aracı bir yandan çorba ve sıcak içecek servisi için hazırlanırken toplam 7 otobüs de havalimanına gidecek vatandaşlar için hazır bulundu. Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan 240 vatandaşı İstanbul Havalimanı’na götürmek üzere Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan otobüsleri Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ile birlikte tek tek ziyaret ederek vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de selamlarını iletti. 14 gün sonra sona erecek Umre ziyaretin ardından dönüşte de Kartal’a ulaşımın Kartal Belediyesi'ne ait otobüslerle sağlanacağını ifade etti. Umreye giden vatandaşlar dualar ile yolcu edildi.