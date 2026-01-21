  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal'da Umre Yolcuları Dualar İle Uğurlandı

Kartal'da Umre Yolcuları Dualar İle Uğurlandı

Kartal'da Umre Yolcuları Dualar İle Uğurlandı
Güncelleme:

Kartal Müftülüğü'nün gerçekleştirdiği organizasyon ile umre ziyareti için kutsal topraklara giden 240 Kartallı vatandaş dualar ile uğurlandı.

Kartal Belediyesi’nin ait 7 otobüs ile İstanbul Havalimanı’na ulaşmak üzere bir araya gelen umre yolcuları ve ailelerini Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hayri Doğruyol, Kartal Belediyesi Başkan Koordinatörü Mukadder Gürcan ve Destek Hizmetleri Müdürü Saadet Kün yolcu etti. Aileler ve uğurlamaya gelenler ile birlikte 500’ü aşkın vatandaş için Kartal Belediyesi ikram aracın da hazır bulunarak hem sıcak çorba hem de çay-kahve ikramında bulundu.

Kartal Esentepe Mahallesi Yeşil Camii önünde sabah 5’ten itibaren Kartal Belediyesi’nin araçları hizmet vermeye başladı. İkram aracı bir yandan çorba ve sıcak içecek servisi için hazırlanırken toplam 7 otobüs de havalimanına gidecek vatandaşlar için hazır bulundu. Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan 240 vatandaşı İstanbul Havalimanı’na götürmek üzere Kartal Belediyesi tarafından hazırlanan otobüsleri Kartal Müftüsü Mehmet Öztürk ile birlikte tek tek ziyaret ederek vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de selamlarını iletti. 14 gün sonra sona erecek Umre ziyaretin ardından dönüşte de  Kartal’a ulaşımın Kartal Belediyesi'ne ait otobüslerle sağlanacağını ifade etti. Umreye giden vatandaşlar dualar ile yolcu edildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular!
İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın''
İrem Derici müjdeli haberi böyle verdi: ''Lütfen gözaltına almayın''
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu!
Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü
Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması: Gökyüzünün rengi değişti
Güneş'te son 20 yılın en güçlü patlaması: Gökyüzünün rengi değişti
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı!
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Kar yağışı ve dondurucu soğuklara mola! Sağanak ve kuvvetli fırtına geliyor Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...'' Erdoğan'dan gündem olacak emekli maaşı hesabı: ''Biz göreve geldiğimizde...'' Trump'ın içinde bulunduğu uçak apar topar geri döndü Trump'ın içinde bulunduğu uçak apar topar geri döndü İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin sırrı çözüldü Grönland gerilimi tırmanıyor: ''ABD'ye karşılık vermekten kaçınmayız'' Grönland gerilimi tırmanıyor: ''ABD'ye karşılık vermekten kaçınmayız'' Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Eşref Rüya'nın Çido'su lavanta halıda derin dekoltesiyle olay oldu! Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı Boş otobüste yer kavgası şoku: Yolcuyu dövüp, ''Komutanımı çağırın'' diye bağırdı İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! İstanbul'daki kalaşnikoflu infaz saniye saniye kamerada: Çapraz ateşe tuttular! Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar... Akaryakıt fiyatlarına beklenen zam geldi: İşte il il yeni fiyatlar... Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşı Esat Yontuç'a yakalama kararı
Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu! İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu! İstanbul'da evsiz kalan İngiliz profesörün korkunç sonu! Sınır ötesindeki tek Türk toprağı SDG'den temizlendi! Sınır ötesindeki tek Türk toprağı SDG'den temizlendi! Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' Alçak saldırı bardağı taşırdı! Bahçeli operasyon çağrısı yaptı: ''O gün işte bugündür'' Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı Lüks villadaki aile faciasında kan donduran ayrıntı Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı! Yolda oluşan gizli tehlike sürücülerin kabusu oldu: 30 aracın lastiği patladı! Bayrampaşa Belediyesi'ne bir operasyon daha: Gözaltılar var Bayrampaşa Belediyesi'ne bir operasyon daha: Gözaltılar var Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı Türk bayrağına el uzatan hainler bir bir paketleniyor: Çok sayıda tutuklama ve gözaltı kararı Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın: Bilgisayarlara el konuldu Temu'nun Türkiye ofisine şok baskın: Bilgisayarlara el konuldu Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı Cinayete kurban giden Atlas'ın son anları ortaya çıktı