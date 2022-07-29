Kartal'da Vedat Günyol 7. Deneme Yarışması İçin Başvuru Süreci Başladı

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 7’ncisini gerçekleştiriyor.

Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Vedat Günyol Deneme Yarışması" tüm yazarları bekliyor.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi, Cumhuriyet Gazetesi, P.E.N ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın da destek verdiği "Vedat Günyol Deneme Yarışması"na katılmak isteyen yazarlar için başlayan başvuru süreci, 11 Kasım 2022’de sona erecek.

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilecek.

Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Hakan Unutmaz, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’in Seçici Kurul’da yer aldığı yarışmada ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak ve birinci olan yazar 10 bin TL ile ödüllendirilecek.

Ayrıca Jüri Özel Ödülü; 5 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 5 bin TL de sahiplerini bulacak. Ödüller düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Başvuru Adresi:

Ebru Şahin (Kartal Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)

Yukarı Mah. Belediye Cd. No: 6 Kartal / İstanbul

Tel: 0216 280 58 06