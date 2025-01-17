Kartallı çocuklar haklarını ve geleceklerini konuştu

Kartal Belediyesi’nin 2024-2025 dönemi Çocuk Meclisi’nin ikinci oturumu, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kartal’ın 20 mahallesinden gelen 35 çocuk, kent yönetimine dair fikirlerini sundu ve önemli kararlar aldı.

Başkan Yardımcısı Kars, çocuklara yönelik konuşmasında, “Ülkemizin geleceği size emanet. Bugün burada alınan kararlar, Başkan Gökhan Yüksel tarafından değerlendirilecek ve hayata geçirilecektir. Hepinizi tebrik ederim,” ifadeleriyle çocukların çabalarını destekledi. Meclisin bu oturumunda Betül Su Pulurlu başkanlık yaparken, İlhan Efe Kocabaş ve Çınar Deniz Erdoğan katiplik görevlerini üstlendi.

Çocuk Hakları ve Sosyal Etkileşim Masaya Yatırıldı

Toplantının gündeminde üç ana başlık yer aldı: Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Bilinçlendirme Çalışmaları ve Teknolojinin Etkileri ile Sosyal Etkileşim Projeleri. Toplantıda çocuk haklarının korunması ve farkındalık yaratılması konularında çeşitli öneriler sunuldu. Teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışıldığı oturumda, çocuklar, arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Oylama sonucu alınan kararlar, Kartal’daki çocukların sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda toplumun sosyal dokusunu güçlendirmek adına çalışmaya kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi.

Genç Nesil, Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimine aktif katılımını sağlayarak onların sesini duyurmayı hedefliyor. İki ayda bir toplanması planlanan meclis, çocuklara demokratik süreçleri öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor. Toplantı, genç neslin liderlik yeteneklerini sergileyerek, geleceğin yöneticilerini yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirdi.