  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartallı çocuklar haklarını ve geleceklerini konuştu

Kartallı çocuklar haklarını ve geleceklerini konuştu

Kartallı çocuklar haklarını ve geleceklerini konuştu
Güncelleme:

Kartal Belediyesi’nin 2024-2025 dönemi Çocuk Meclisi’nin ikinci oturumu, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kartal’ın 20 mahallesinden gelen 35 çocuk, kent yönetimine dair fikirlerini sundu ve önemli kararlar aldı.

Başkan Yardımcısı Kars, çocuklara yönelik konuşmasında, “Ülkemizin geleceği size emanet. Bugün burada alınan kararlar, Başkan Gökhan Yüksel tarafından değerlendirilecek ve hayata geçirilecektir. Hepinizi tebrik ederim,” ifadeleriyle çocukların çabalarını destekledi. Meclisin bu oturumunda Betül Su Pulurlu başkanlık yaparken, İlhan Efe Kocabaş ve Çınar Deniz Erdoğan katiplik görevlerini üstlendi.

Çocuk Hakları ve Sosyal Etkileşim Masaya Yatırıldı

Toplantının gündeminde üç ana başlık yer aldı: Çocuk Hakları, Çocuk Hakları Bilinçlendirme Çalışmaları ve Teknolojinin Etkileri ile Sosyal Etkileşim Projeleri. Toplantıda çocuk haklarının korunması ve farkındalık yaratılması konularında çeşitli öneriler sunuldu. Teknolojinin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışıldığı oturumda, çocuklar, arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Oylama sonucu alınan kararlar, Kartal’daki çocukların sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda toplumun sosyal dokusunu güçlendirmek adına çalışmaya kararlı olduklarını bir kez daha gösterdi.

Genç Nesil, Yerel Yönetimde Söz Sahibi Oluyor

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimine aktif katılımını sağlayarak onların sesini duyurmayı hedefliyor. İki ayda bir toplanması planlanan meclis, çocuklara demokratik süreçleri öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyor. Toplantı, genç neslin liderlik yeteneklerini sergileyerek, geleceğin yöneticilerini yetiştirme misyonunu başarıyla yerine getirdi.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım'' ''Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü, bırakacağım'' Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 1+1 ve 2+1 seferberliği başlıyor Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu: 1+1 ve 2+1 seferberliği başlıyor DEM Parti'nin İmralı heyetinden beklenen Öcalan açıklaması geldi DEM Parti'nin İmralı heyetinden beklenen Öcalan açıklaması geldi Mauro Icardi ile China Suarez çiftinin bebek beklediği iddia edildi Mauro Icardi ile China Suarez çiftinin bebek beklediği iddia edildi İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! İlkokul öğretmeninden öğrencisine 9 yıl süren istismar: Hamile kaldı! iPhone'lara 7 yeni özellik geliyor iPhone'lara 7 yeni özellik geliyor İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama İmamoğlu'ndan Erdoğan'a çok ağır suçlama Tutuklama kararı sonrasında İmamoğlu’ndan rest! Tutuklama kararı sonrasında İmamoğlu’ndan rest! İspanya'daki Kral Kupası gecesine Arda Güler damgası! İspanya'daki Kral Kupası gecesine Arda Güler damgası! Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü Seyir halindeki araçtan kendisini atan genç kadın öldü
Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor Canan Karatay ''Sakın tüketmeyin'' diyerek uyardı: Kanser ve Alzheimer yapıyor Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı Sergen Yalçın'dan eli boş dönen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'' Ebru teğmenin savunması ortaya çıktı: ''Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'' Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi 179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu 179 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni belli oldu Annesi nişanlanmasına karşı çıkmıştı: Ünlü futbolcudan olay hamle Annesi nişanlanmasına karşı çıkmıştı: Ünlü futbolcudan olay hamle Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Müge Anlı'nın canlı yayınında gözaltına alınmıştı, cinayeti itiraf etti Suriye'de bir yasak daha kalktı; herkes oraya akın etti Suriye'de bir yasak daha kalktı; herkes oraya akın etti Depoları doldurun: Motorinin ardından benzine de zam geliyor Depoları doldurun: Motorinin ardından benzine de zam geliyor Gol makinesi Haaland 9,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı: Bir servet kazanacak! Gol makinesi Haaland 9,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı: Bir servet kazanacak!