Kılıçdaroğlu’ndan Yenimahalle’ye sürpriz ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Yenimahalle genelinde devam eden projelerden bahseden Yaşar, belediyelerin birçoğunun ekonomik sıkıntı içinde olduğunun altını çizerek, belediye gelirlerindeki düşüşten yakındı.

Yenimahalle'de 10 yıldır sağlam projelerle, halkın ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarla örnek bir belediyecilik çalışması yürütüldüğünü anlatan Başkan Yaşar “Türkiye'nin gösteriş projelerine, uçuk projelere ayıracak tek bir kuruşu dahi yok. Türkiye'nin halkın ihtiyaçlarına yanıt verecek projelere öncelik vermesi gerekiyor" dedi.

Belediyeler borç batağında

Ankara'nın kaynaklarının doğru kullanılması, her ilçesinin eşit hizmet alması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte titiz bir çalışma yürütüleceğini de sözlerine ekleyen Yaşar “Yerelde de genelde de ciddi ekonomik sıkıntılar var. Kaynaklar çarçur edilmeye devam edilirse bu borçların altından kalkamayız. Belediyeler borç batağında. Çoğu belediye personel maaşlarını bile ödeyemiyor. 15 yıldır Büyükşehir Meclisindeyim. Hiçbir yararlı projeye red oyu vermedik. Yani doğru yatırıma kimsenin itirazı yok. Bu milletin parası bu şekilde kullanılırsa hep birlikte batmaya devam ederiz" dedi.

Yenimahalle’miz belediyeciliğin güzel örneklerinden

Yenimahalle’deki yönetim şeklinin ve belediye hizmetlerinin tam da olması gerektiği gibi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Biz her zaman şeffaf belediyecilik diyor, halka hizmetten bahsediyoruz. Yenimahalle’de 10 yıldır bu anlayışla yönetiliyor. Tüm belediyelerimiz böyle olacak. Hem borç ödeyecekler hem de şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim anlayışı ile halka hizmet edecekler” dedi.

Belediyelerin ekonomik sıkıntılarını da yakından takip ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu “Şatafattan uzak halka hizmete dayalı bir yönetim anlayışı ve liyakat esaslı bir yönetim tarzıyla belediyelerimizi yöneteceğiz ve bu anlayıştan ödün vermeyeceğiz” dedi.