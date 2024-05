Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yeni Başkanı Ahmet Aras

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Meclis toplantısında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kullanılan 145 oyun 141’ini alarak Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Divan Başkanlığı’nı Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un yaptığı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Meclis Birinci Başkan vekilliğine Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meclis ikinci başkan vekilliğine Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit seçildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümenine ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan seçildi.

Başkan Aras; “Yeni dönemde güçlenerek hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni bir vizyonla göreve talip olduklarını, aktif bir şekilde çalışarak birliğin lobisini güçlendireceklerini söyledi ve tüm üyelere kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Başkan Aras; “Kıyı Ege Belediyeler Birliği Olağan Mayıs ayı meclis toplantımızda başkanlık seçimimiz yaptık. Şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Birliğin kuruluşundan günümüze görev alan başkanlarımıza, meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak yeni bir vizyonla üye belediyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak, hizmet kalitesini arttırmak, dayanışma içerisinde hareket etmek için göreve talip olduk. Birliğimizin gücünü hissettirmek, aktif bir şekilde çalışmak, birliğimizin lobisini kuvvetlendirmek için buradayız. Çalışmalarımızda son dönemde belediyelerimizin sıkıntısı olan kaynak ve yetkiler konularına odaklanacağız. Merkezi hükümet nezdinde yapacağımız girişimlerle bu güçlükleri aşacağız” diye konuştu.

“Dış İlişkiler Komisyonu kurularak Belediyelerimizin bilinirliği artacak”

Aras, “Şu an hepimizin gündeminde olan Kent Diplomasi konusunu çok önemsiyoruz. Bugün gündemimize Dış İlişkiler komisyonu kurulmasını koyduk. Daha önce Dış İlişkiler komisyonumuz yoktu. Burada görev alacak arkadaşlarla beraber özellikle uluslararası platformda birlik üyesi belediyelerimizin bilinirliğini arttıracak uluslararası fonlardan yararlanmalarını sağlayacağız” dedi.

“İsmi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da Anadolu’nun her köşesinden üyemiz var”

Konuşmasının sonunda “İsmi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da Anadolu’nun her köşesinden, her güzel coğrafyasından üyelerimiz var” diyen Aras, “Bu üyelerimizle birlikte ilişkilerimizi sıcak tutup, herkesi kucaklayarak iletişimimizi güçlü tutacağız. Tüm belediyelerimiz eşit ve hep birlikte yeni dönemi başlatıyoruz. Şu an 108 üyemiz var. Aramıza yeni üyeler de alarak, güçlenerek hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.