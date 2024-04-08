Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan sözünü tuttu; maaşlar ödendi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, mazbatasını alır almaz işçilerin bayram ikramiyelerini ve maaşlarını yatırdı.

Konyaaltı Belediye Başkanı seçilerek 4 Nisan’da mazbatasını alan Cem Kotan ayağının tozuyla işçilerin maaşını 10 gün erken ödedi. “Çalışanların huzuru ve mutluluğu çok önemli, çalışanın emeğinin hakkını zamanında ödemek zorundayız. Onlar mutlu olacak ki, Konyaaltı’nın mutluluğu ve huzuru için çalışabilsinler” diyen Cem Kotan mali disiplin ile belediyenin mali sorunlarını çözeceklerini de ifade etti.

HALKIN PARASI ÇARÇUR EDİLMEYECEK, BORÇLAR ÖDENECEK

"Önce çalışanların hakkı, sonra projelerimiz için bütçelendirme. Bizim biliyorsunuz ki çılgın projelerimiz yok. Halkın parasını çarçur etme gibi bir anlayışımız hiç olmadı. Akılcı projelerle, uygulanabilir, yaşama dokunan hizmetleri hayata geçireceğiz. Borçlu bir belediye devralmış olabiliriz, ama mali disiplinle sorunları çözeceğiz diyen Cem Kotan, daha önce belediye işçilerine yaptığı ziyaretlerde maaşlarla ilgili sorun yaşanmayacağını mali planların hazırlandığını ifade etmişti.