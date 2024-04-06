Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan parkı temizleyen çocuklarla buluştu

Hurma Mahallesi’nde bir parkta çocukların temizlik yaptığıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımını gören Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, aynı parka giderek duyarlı çocuklarla bir araya geldi. Sergiledikleri örnek davranıştan dolayı çocukları ve ailelerine teşekkür eden Başkan Kotan, yanında getirdiği hediyeleri miniklerle paylaştı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, mazbatasını alır almaz Konyaaltı sakinleriyle bir araya gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde, çocukların Ali Çoban Parkı’nda temizlik yaptığıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımını gören Başkan Cem Kotan, hemen harekete geçerek çevreye duyarlı miniklerle aynı parkta bir araya geldi. Park içerisinde gördükleri çöpleri temizleyerek örnek bir davranış sergileyen çocuklar ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Kotan, bütün çocuklara hediyeler verdi.

ÇOCUKLARDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Çocukların park temizliği yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ‘’Konuyla ilgili mesajı görür görmez çocuklarla bir araya gelmek istedik ve şimdi onlarla beraberiz. Kendilerini tebrik ettik, hediyelerini verdik. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak parklarımızı her zaman temiz tutacağız ve çocuklarımızı burada mutlu görmek istiyoruz’’ dedi. Başkan Kotan çocuklara, parklarla ilgili bu duyarlı davranışlarından dolayı da teşekkür etti.

BAŞKAN KOTAN’A TEŞEKKÜR

Parkta temizlik yapan çocuklardan bir tanesinin annesi olduğunu ve kızıyla birlikte Ali Çoban Parkı’nda çok sık vakit geçirdiklerini belirten Burçin Aktaş, ‘’Kızım Berlin ile birlikte günün her saatinde burada olabiliyoruz. Bir gün geldiğimizde kızım ve iki arkadaşı kaydıraktan kaymak istediler. O esnada burada bulunan iki kaydırağa ketçap döküldüğünü fark ettiler. Kızım ve arkadaşları su yardımıyla kaydırakları temizlediler. Onunla da kalmayıp yerde gördükleri çöpleri temizlediler’’ dedi. Kızı Berlin ile sık sık en çok kim çöp toplayacak şeklinde bir oyun oynadıklarını aktaran Aktaş, ‘’O gün etraftan gören vatandaşlar da çocuklara çok teşekkür etti. Ben de bu olayı sosyal medya hesabımdan paylaştım. Paylaştıktan sonra da Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan burada ziyaretimize geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada mutluyuz, huzurluyuz. Bundan sonra böyle olmasını diliyoruz’’ diye konuştu.