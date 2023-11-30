Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi buluşma noktası oldu

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi sıcacık ortamı ve 20 bini aşkın kitabıyla hem kitap tutkunlarının hem de ders çalışmak isteyen öğrencilerin adresi oldu. Kütüphane bünyesinde öğrencilere yönelik ücretsiz çay ikramı da yapılıyor.

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi soğuk günlerde kitap okurlarının ve öğrencilerin uğrak yeri oldu. Dünya klasiklerinden Türk edebiyatının seçkin örneklerine kadar 20 bini aşkın kitabın yer aldığı Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, ders çalışmak isteyen öğrencilerin de buluşma noktası haline geldi. Cumartesi günleri dahil haftanın 6 günü 08.30-17.30 saatleri arasında açık olan kütüphaneden yararlanmak için üye olmanız yeterli.

ÜCRETSİZ ÇAY VE Wi-Fi HİZMETİ

Vatandaşların kütüphaneye olan ilgilerinden memnun olduklarını dile getiren Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) Sorumlusu Cem Yılmazer, “Kütüphanemizde sisteme kayıtlı 20 bin 445 adet kitabımız bulunuyor. Dünya klasiklerinden Türk edebiyatının seçkin eserlerine, tarihten felsefeye bir çok alanda kitabımız mevcut. Ayrıca çocuklara yönelik de geniş bir kitap bölümümüz bulunmakta. Ücretsiz Wi-Fi hizmeti verdiğimiz kütüphanemizde öğrenci arkadaşlarımıza ücretsiz çay ikramımız da vardır” dedi.

ARAYIN KİTAPLARINIZI TOPLAYALIM

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi’ne okurların ve öğrencilerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak sürdürdükleri “Atıl Kitap Kampanyası”nın da devam ettiğini söyledi. Başkan Esen, “Kampanyamız güzel bir şekilde sürüyor. Evlerde kullanılmayan kitapları ekiplerimiz vatandaşlarımızın talebi üzerine topluyor. Kitapları burada ayıklayarak raflara yerleştiriyoruz. İhtiyacı olan üniversiteye hazırlanan gençlerimize kitapları ücretsiz olarak veriyoruz. Bu yıl kampanyamızdan yararlanan çok sayıda öğrencimiz Türkiye’de dikkat çeken üniversiteleri kazandı. Bu da bizler için büyük mutluluk” diye konuştu.