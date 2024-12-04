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Konyaaltı Belediyesi'nden sosyal doku çalışması

Konyaaltı Belediyesi'nden sosyal doku çalışması
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Konyaaltı Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet modelleri geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 3 aşamalı gerçekleşecek çalışmanın ilk etabında, 39 mahalle muhtarı ile KOSHİM (Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi) sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar bir araya gelerek yerinde incelemelerde bulundu.

Konyaaltı Belediyesi sosyal hizmet politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren projeler üretilmesi adına 3 aşamadan oluşacak sosyal doku çalışmasının ilk etabını gerçekleştirdi. Bu kapsamda KOSHİM sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar ile muhtarlar bir araya gelerek saha tespit çalışması yaptı. Çalışmada, ilçenin demografik, sosyoekonomik ve kültürel yapısı detaylı şekilde analiz edilerek çözüm odaklı projeler geliştirilmesi amaçlandı.

HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri elde edilen verilere göre, bölgedeki dezavantajlı gruplar için özel projelerin hayata geçirileceğini kaydetti. Örneğin, yaşlı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde yaşlı bakım ve destek hizmetleri planlanırken, engellilere yönelik daha erişilebilir sosyal yaşam alanları ve hizmet modelleri geliştirilecek. Belediye ayrıca, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren projelerin devam edeceğini kaydetti.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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