Konyaaltı’ndan çocuklara kırtasiye desteği

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye ürünleri desteğinde bulunuyor.

Konyaaltı Belediyesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuyor. Çantadan kaleme, defterden boyaya kadar bir öğrenci için gerekli olan tüm kırtasiye malzemelerinin yer aldığı paketler Konyaaltı Belediyesi’nin Gürsu Mahallesi’nde bulunan Konyaaltı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (KOSHİM) binasında dağıtılıyor. Paketler, sosyal hizmetler uzmanlarının KOSHİM’e başvuranlar arasında yaptığı değerlendirme sonrası belirlenen kişilere teslim ediliyor. KOSHİM yetkilileri kırtasiye desteğini her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürdüklerini, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan çocukların ihtiyaçlarına yönelik paketler hazırladıklarını belirtti. Yetkililer, paketlerde çanta, sulu boya, kalem boya, defter, kalem, silgi gibi çocukların tüm ihtiyaçlarının yer aldığını ifade etti.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK

Konyaaltı Belediyesi olarak her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ürünleri desteğinde bulunduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Konyaaltı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrencilerimize bu yıl da kırtasiye ürünleri desteğinde bulunacağız. Ne yazık ki artan fiyatlar nedeniyle çocuklarına kırtasiye ürünleri alamayacak vatandaşlarımız var. Bu yıl 400 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız kırtasiye ürünlerini alabilmek için KOSHİM’e gelerek başvuruda bulunabilir’’ dedi.