Konyaaltı'nın minikleri kütüphaneyi sevdi

Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi kreş öğrencilerini ağırladı. Minikler, kütüphane personeli tarafından okuma alışkanlığı edinme, kütüphane üyeliği ve değerler eğitimi gibi konularda bilgilendirildi.

Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi (KOSHİM) içerisinde yer alan kütüphane, öğrencilere ve her yaşta okura hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 20 bin adet kitap arşivi bulunan kütüphane, haftanın 6 günü Konyaaltı sakinlerini ağırlıyor. Özelikle soğuk kış günlerinde öğrencilere ders çalışma ve kitap okuma için sıcak bir ortam sunan kütüphane, geçtiğimiz günlerde bir özel kreşin öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleriyle birlikte ziyaret ettikleri kütüphanenin bölümlerini tanıyan minikler, ilgilerini çeken bölümlerden aldıkları kitapları inceledi. Sınıf arkadaşlarıyla birlikte aldıkları kitapları inceleyen minikler, kütüphane personeline soru sormayı da ihmal etmedi.

SINAV KİTAPLARI ÜCRETSİZ

Öğrencilerin yanı sıra her yaştan vatandaşın da kütüphaneden yararlandığını söyleyen kütüphane personeli, vatandaşların kullanmadığı kitapları evlerinden alarak kütüphaneye kazandırıyor. Gelen kitapların arasında özellikle öğrencilere çok faydalı olabilecek kitaplar olduğu belirtildi. Kütüphane personeli, gelen kitap bağışlarını türüne göre ayırdıktan sonra, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Yapılan kampanya sonrasında öğrencilerden olumlu dönüşler alındığı bildirildi.

SESSİZ ve SICAK BİR ORTAM

Kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, minik öğrencilerin kütüphane ziyaretlerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Esen, “Zengin arşiviyle artık hafta sonları da hizmet veren kütüphanemize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Özellikle havaların soğuduğu bu günlerde sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışabilir, kitap okuyabilir, kütüphanemize üye olarak okumak istedikleri kitapları alabilirler’’ şeklinde konuştu.