Kulislere bomba gibi düştü: İşte AK Parti'ye katılacak belediyeler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılacağı öne sürülen belediye başkanları belli oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçme kararının yankıları sürüyor. Siyasi kulisler hareketlenirken, gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Saymaz, AK Parti'ye katılacağını iddia ettiği belediyelerin isimlerini açıkladı.

Saymaz şunları yazdı:

"Yarın AK Parti’ye katılacak dokuz belediye:

CHP: Aydın Büyükşehir, Aydın/Söke, Aydın/Yenipazar, Aydın/Sultanhisar, Gaziantep/Şehitkamil, Yalova/Altınova

İyi Parti: Isparta/Yalvaç, Aksaray/Yeşiltepe

Bağımsız: Kastamonu/Bozkurt

AK Parti’ye katılacaklardan biri de CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. 20 Ocak’ta ihaleye fesat iddiasıyla Yılmaz ve 14 kişiye soruşturma açıldı. Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den ayrıldı. 23 Mayıs’ta Yılmaz’a takipsizlik verildi. Yılmaz, yarın AK Parti’ye geçiyor"

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin de benzer bir paylaşım yaptı.

Şahin ise “AK Parti’ye geçmesi kesinleşen belediyeler… Aydın- CHP, Gaziantep/Şehitkamil- CHP, Yalova/Altınova- İyi Parti, Isparta/ Yalvaç-İyi Parti, Kastamonu/Bozkurt- Bgmsz, Aksaray/Yeşiltepe- İyi Parti”

