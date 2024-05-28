Konyaaltı'nın sporcuları sertifikalarını aldı

Konyaaltı Belediyesi 2023-2024 Kış Dönemi Spor Kursları’nın ikinci dönemi, gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi. Futbol, tenis (çocuk-yetişkin), basketbol ve sabah sporu olmak üzere toplam 5 branşta kurs alan 600 sporcu, sertifikalarını Konyaaltı Belediyesi Toros Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle aldı.

Konyaaltı Belediyesi, her yıl bahar ve kış dönemlerinde çocuk ve yetişkinler için ücretsiz spor kursları düzenlemeye devam ediyor. Futbol, tenis (çocuk-yetişkin), basketbol ve sabah sporu branşlarında verilen 2023-2024 Kış Dönemi Spor Kursları’nın 2’nci dönemi Konyaaltı Belediyesi Toros Spor Tesisleri’nde gerçekleşen sertifika töreniyle sona erdi. Kursları başarıyla tamamlayan 600 sporcu sertifikalarını, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, Spor İşleri Müdürü İclal Çakır ve branş antrenörlerinden aldı.

MİNİK SPORCULAR SAHAYI TURLADI

Sertifika töreni öncesinde gerçekleştirilen kortej ise ilgi gördü. Kortejde, minik sporcular antrenörleriyle sahayı turlarken, aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Sertifika töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Karabulut, “Birinci dönem gibi bu dönem de kurslarımızı başarıyla tamamladık. Kurslarımıza ilginin yoğun olması bizleri sevindiriyor. Hepinize emekleriniz dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CEM ABİYE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a teşekkür etmek istediğini belirten kış dönemi spor kursunun minik sporculardan Murat Rüzgâr Esen de, “Buraya her zaman keyifle geldim. Arkadaşlarımla çok güzel bir eğitim aldık. Bu eğitim hep devam etsin. Cem abiye çok teşekkür ediyorum” dedi.