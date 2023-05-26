Küçükçekmece Belediyesi'nden yaz boyu spor imkanı

Küçükçekmece Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte sağlıklı ve zinde bir yaşamı teşvik etmek için sporu açık havaya taşıdı. İlçenin 5 farklı noktasında alanında uzman spor eğitmenleri tarafından yaptırılan sabah sporlarına her yaş grubundan yetişkinler, yaş, cinsiyet ve kayıt şartı olmaksızın katılım sağlayabiliyor. Sabah sporları yaz sonuna dek devam edecek.

Kent sakinlerinin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sabah sporları, Küçükçekmece Göl Kenarı, Halkalı Çamlık, İnönü SSK Hastanesi Yanı, Atakent 3. Etap Yürüyüş ve Spor Alanı ile Cennet Meydan’da düzenleniyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen sabah sporları 08.00-10.00 saatleri arasında yapılıyor. Sabah sporlarında Küçükçekmeceliler, 2 saat boyunca, uzman bir antrenör eşliğinde spor ve egzersiz hareketleri yaparak temel spor bilinci kazanıyor.