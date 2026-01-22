Küçükçekmece'de erken çocukluk döneminde belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi çalıştayı

Küçükçekmece Belediyesi, erken çocukluk dönemine yönelik yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve aile ve toplum temelli yaklaşımların birlikte ele alınması amacıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde, ‘Erken Çocukluk Döneminde Belediye Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı’nı düzenledi.

Çalıştay öncesinde moderatörlüğünü Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakkı Ergök’ün yaptığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer, Face Klinik Psikoloji’den Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna ve Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Saniye Yıldız’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetlerinin Geleceği’ adlı panel düzenlendi. Panele; Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yerel ilçe belediye çalışanları katıldı.

İlyas Dikici: Çocuklara yapılan yatırım bir kentin geleceğine yapılan tüm yatırımların başında gelmektedir

Panelde konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, ‘’Erken çocukluk dönemi artık tüm dünyada bir iyi niyet alanı değil kanıta dayalı kamu politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir başlıktır. Göreve geldiğimizde ilçemizde hiç belediye kreşi yoktu, bugün itibariyle 17 gündüz çocuk bakımevimiz aktif şekilde hizmet vermektedir. Aynı anlayışla BiMola Engelsiz Yaşam Merkezi, çocuk oyun evlerimiz, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizi de hayata geçirdik. Hedefimiz erken çocukluk dönemi alanında iyi niyetli uygulamaların ötesine geçerek yerel yönetimler için ölçülebilir, mevzuata uyumlu ve finansal olarak sürdürülebilir bir belediye hizmeti modeli ortaya koymaktır. Çocuklara yapılan yatırım bir kentin geleceğine yapılan tüm yatırımların başında gelmektedir’’ dedi.

Yunus Emre Ayna: Akran zorbalığına karşı çocukların duygularını ifade etmesine olanak sağlamak gerekiyor

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna son zamanlarda giderek artan akran zorbalığı hakkında, ‘’Çocuklara yönelik akran zorbalığının en önemli davranışsal örüntüsü yetişkinlere yönelik yapamadığı, iletemediği duygularını ve öfkesini kime gücü yetiyorsa ona uygulaması. Çocuklar bunu bir güç gösterisine de dönüştürebiliyor. Bu çeteleşmeler, kendi aralarında bir hiyerarşik yapılar oluşturulması gibi. Bunun çözümü bu tür film, dizi ve çizgi filmlerden uzak tutmak, çocuklarla vakit geçirmek ve onların duygularını ifade etmesine olanak sağlamak’’ dedi.

Saniye Yıldız: Hedefimiz çocukların hayata eşit koşullarda başlayabilmesini sağlamak

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Saniye Yıldız ise; ‘’Erken çocukluk hizmetleri sadece kreş ve gündüz çocuk bakımevleri ile sınırlamak çocuğun hayatını görmezden gelmek ve birçok projeyi kısıtlamak anlamına geliyor. Bu nedenle belediyeler olarak sadece çocuğa değil aslında çocuğa bakım verenlere de ulaşmamız gerektiğini düşündüğümüz için ebeveyn destek programlarından psiko danışmanlık, ev temelli ziyaretlerden erişebilirlik, bakım hizmetleri ve dezavantajlı çocukların gelişim fırsatlarını güçlendiriyoruz. Buradaki temel hedefimiz çocukların hayata eşit koşullarda başlayabilmesini sağlamak’’ dedi.

Oyunların çocuklarla ilişki kurma aracı olduğunu belirten Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer ise; ‘’Oyun çocuğun ilişkilerini geliştirme, insanlarla bağ kurma aracıdır. Anne ve babanın çocukla bağını geliştirmesi için de oyun çok önemli bir araçtır. Oyun oynamak için illa bir oyuncağa ihtiyacınız yoktur. Günümüz teknoloji çağında çocukların çok daha fazla iletişime ihtiyacı var’’ dedi.

Panel sonrası düzenlenen çalıştayda erken çocuklukta gelişim, öğrenme ve oyun ekosistemi, yerel yönetimlerde aile ve toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin güçlendirilmesi, erken çocuklukta akran ilişkilerini güçlendirme ve zorbalığı önleme modelleri ve erken çocuklukta dijital güvenlik, riskler ve dijital istismar ile mücadele gibi dört tema başlıkları ele alındı.