Küçükçekmece'de ücretsiz girişli macera parklarına büyük ilgi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkı, yaz aylarında adrenalin ve macera severlerin ilgi odağı haline geldi.

Küçükçekmece Belediyesi, adrenalin tutkunlarına Soğuksu ve Selçuklu Macera Parkları’nda eğlence, macera ve nefes kesen oyunları ücretsiz sunuyor. Haftanın 6 günü hizmet veren macera parklarında yediden yetmişe tüm vatandaşlar; kaya tırmanışı, serbest düşüş, zepline ve ip parkurlarından oluşan oyun alanlarında stres atarak, keyifli dakikalar geçiriyor. Öğretici aktivitelerle ücretsiz vakit geçirebilme imkânı sağlayan parklardan son 4 yılda 27 bine yakın kişi yararlandı.

Bireysel ve takım halinde katılım sağlanabiliyor

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Macera Parkları Yöneticisi Suat Doğan, macera parklarına bireysel ve grup halinde katılım sağlanabileceğini söyleyerek, “ Macera Parklarımız haftanın altı günü 09.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Burada oyun grupları eğitimini almış eğitmenlerle çalışıyoruz. Bu eğitmenler, katılımcıları teorik ve uygulamalı olarak önce eğitime tabii tutarak daha sonra oyun alanına alıyorlar. Yüzde yüz güvenli olan parkurların yıl boyunca sıklıkla bakım onarımını gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple macera tutkunları gönül rahatlığıyla gelip eğlenebilirler” dedi.

Özge Karataş: Şehrin içinde yeşilin ortasında eğlenip, dinleniyoruz

Soğuksu Macera Parkı’nda parkurların tadını çıkaran ziyaretçilerden Özge Karataş, “Şehrin içinde, yeşilin ortasında çok güzel bir eğlence ve dinlence alanındayız. Grup olarak buraya geldik. Çok eğlendik, parkurlar çok zevkli. Herkese tavsiye ediyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Macera Parkları ziyaretçilerine; kendi sınırlarını bilme, takım halinde çalışabilme, rekabet edebilme, risk alabilme gibi yetenekleri geliştirmesinin yanı sıra heyecan, adrenalin başarı gibi duyguları yaşatması bakımından eşsiz bir deneyim sunuyor.

Başvurular macera parklarına yapılıyor

Katılmak isteyen vatandaşların 120 cm üzeri ve 120 kilonun altında olma kriterini karşılaması gerekiyor. Yeşil ve doğayla iç içe eğlenmek isteyenler vatandaşlar, Ekim ayının sonuna kadar açık olan Soğuksu Macera Parkı’ndan 0212 541 77 08 numaralı telefondan, Selçuklu Macera Park’ından ise 0212 302 77 78 numaralı telefondan randevu alabilir.