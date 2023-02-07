Küçükçekmeceliler afetzedeler için tek yürek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki afetzedeler için Küçükçekmece’de toplanan 5 tır yardım malzemesi yola çıktı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi önünden hareket eden yardım tırlarını, deprem bölgesine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi uğurladı.

Küçükçekmece halkının büyük destek verdiği depremzedelere yardım kampanyasında vatandaşlar, Başkan Çebi’nin “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz” çağrısına kayıtsız kalmadı. Küçükçekmeceliler, bölgedeki depremzedelere yardım malzemeleri gönderebilmek için belirlenen yardım toplama alanlarına akın etti. Yardımlar ise Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi otoparkında toplanarak, tırlara yüklendi.

Başkan Çebi: Depremin yaralarını hep birlikte saracağız

Tüm Küçükçekmecelilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Çebi, “ Depremin yaralarını birlikte sarmak için hepimiz tek yürek olduk. Komşularımızın merkezlerimize teslim ettikleri acil ihtiyaç malzemeleri afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci en iyi şekilde yönetmeye ve afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bölgeye gönderilen yardım malzemeleri arasında battaniye, çocuk ve yetişkin kıyafetleri, bebek bezi, kadın pedi, atkı, bere, eldiven, çorap ve gıda kolileri yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi bölgeye 5 tır daha yardım malzemesi göndermeye hazırlanıyor.