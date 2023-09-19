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Küçükçekmecelilerden Spor Festivaline yoğun ilgi

Küçükçekmecelilerden Spor Festivaline yoğun ilgi
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından Göl Kenarı Sahil Parkı’nda düzenlenen Spor Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 105 takım, 485 sporcunun katıldığı festivalde sporcular iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Festivali gençlerle birlikte izleyen  Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yarışlar sonunda dereceye giren gençlere madalya ve kupalarını takdim etti. 

 105 takım 485 sporcu katıldı

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Spor Festivalinde; plaj voleybolu, mini voleybol, ayak tenisi ve 3*3 sokak basketbolu gibi birçok eğlenceli etkinlik düzenlendi. Toplam 105 takım ve 485 sporcunun katıldığı turnuvalara Küçükçekmeceliler yoğun ilgi gösterdi. İki gün boyunca süren ve profesyonel hakemler tarafından yönetilen müsabakalarda kadın erkek kategorilerinde yarışan yarışmacılar dereceye girmek için ter döktü. Ayrıca festivale katılan çocuklar da unutulmadı, şişme oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleri ile gün boyu keyifli anlar yaşadılar. 

 Kemal Çebi: Küçükçekmece sporla ve sanatla anılmaya devam edecek

Müsabakaları yakından takip eden ve oyun alanlarında miniklerle vakit geçiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, dereceye girenlere kupa ve madalyalarını verdi. Başkan Çebi, ‘’Yaz aylarının son günlerini Spor Festivali ile geçirdik. Komşularımızla bu tarz etkinlerde buluşmak ve sohbet etmekten büyük keyif alıyorum.  Festivale katılan tüm sporculara çok teşekkür ederim. Sporcularımızı tebrik ederim. Küçükçekmece sporla, sanatla ve kültürel aktivitelerle anılmaya devam edecek’’ dedi. 

 

Etiketler Küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
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