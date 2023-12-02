Mansur Yavaş 19. Ankara Kitap Fuarı'na katıldı

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium'da kitapseverlerle buluştu. Fuarın açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kitaplar size bilgiyi de öğretir, sizlerin anlamanıza ve hayal kurmanıza yol açar. Maalesef günümüzde kitap okuma sayısı çok az. Okuduğu kitaplarla kendilerini yetiştirmiş insanlarla dolu bir Ankara ve Türkiye hayal ediyorum” dedi.

19. Ankara Kitap Fuarı ATO Congresium’da kitapseverlere kapılarını açtı. Açılış törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, Fuarın Onur Konuğu Yazar Gülseren Budayıcıoğlu ve Fuarın Uluslararası Onur Konuğu Güney Koreli Yazar Yun Ko-eun katıldı.

Özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

YAVAŞ: “OKUDUĞU KİTAPLARLA KENDİLERİNİ YETİŞTİRMİŞ İNSANLARLA DOLU BİR ANKARA VE TÜRKİYE HAYAL EDİYORUM”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19. Ankara Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek, “Bilenle bilmeyen bir olur mu olmaz elbette. Peki nasıl öğreneceğiz? İlk önce annemizden ve babamızdan, okuldan ama daha sonra da kitaplardan. Kitaplar size bilgiyi de öğretir, sizlerin anlamanıza ve hayal kurmanıza yol açar. Maalesef günümüzde kitap okuma sayısı çok az. Ama kitap okumasalar da özellikle televizyonlarda görüyoruz her şeyi biliyorlar. Sporu da siyaseti de biliyorlar. Her şeyi konuşuyorlar. Okuduğu kitaplarla kendilerini yetiştirmiş insanlarla dolu bir Ankara ve Türkiye hayal ediyorum” diye konuştu.

ÇAYIR: “BUGÜNE KADAR YANIMIZDA KİMSE YER ALMAMIŞTI”

Eylül Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin de en büyük etkinliği Ankara Kitap Fuarı… Bugüne kadar yanımızda kimse yer almamıştı. İlk kez ben huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Okurların ve insanların buraya taşınması lazım dediğimizde elini taşın altına koydu ve okurların vatandaşların daha rahat buraya gelmesi, kitapla buluşmasına aracılık etti.”