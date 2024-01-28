Mansur Yavaş: ''Ankara halkını zengin edeceğiz sözümüzü yerine getiriyoruz''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Keçiören’in ardından ikinci Seçim Koordinasyon Merkezi’ni Kahramankazan ilçesinde açtı. Yavaş, “Şimdiye kadar, geçinemeyen insanların ne yediğini, ne içtiğini düşünen bir belediye yönetimi var mıydı? Var mı Türkiye'de bir emsali? Bir yandan Ankara halkını zengin etmeye çalışırken bir yandan aç ve açıkta kalan herkesin yardımına koşuyoruz” dedi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Az Laf Çok İş” seçim sloganıyla ikinci Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) Kahramankazan ilçesinde hizmete açtı.

CHP’nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu ile birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimleri çalışmalarının yürütüleceği SKM’nin açılışında; yaşlısı, genci, çocuğu, kadını 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Soğuk havaya rağmen SKM’nin önünü dolduran coşkulu kalabalık, “Kırtasiye desteği için teşekkürler Başkanım”, “Doğal gaz desteği sayesinde üşümüyorum”, “Kantinin önünde beni boynu bükük bırakmadın Başkanım” pankartları açtı. Davul, zurna ve oyun havaları eşliğinde renkli görüntülere sahne olan açılışta vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

“ROZETİMİZİ ÇIKARDIK İŞE BAŞLADIK”

“1 Nisan sabahı inşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde hep beraber buluşacağız, buna kalpten inanıyorum” diyerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, “Gelir gelmez söz verdiğimiz gibi rozetimizi çıkarıp işe başladık. Bizim kitabımızda elimize seçim sonuçlarını alıp nereden daha fazla oy aldık, öncelikle oraya hizmet edelim anlayışı yok. Gelir gelmez bütün ilçeleri dolaşıp, muhtarlarımızla toplantı yapıp, nelerin öncelikle yapılacağı konusunda karar verdik” dedi.

“BİR ÇOCUĞUN HASTALIK KAPMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK BÜTÜN PROJELERİN ÖNÜNDE GELİR”

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin önceki dönemlere göre yarı yarıya azaldığını belirterek, “Ankara’da sadece Akyurt’ta bir köye taşımalı su gidiyor diye düşünürken, yüzlerce köye suyun gitmediğini, 232 tane köyde kanalizasyonun açıktan aktığını gördüm. Bana göre açıktan akan kanalizasyon, orada oynayan bir çocuğun hastalık kapma riski bütün projelerin önünde gelir. İki saat evinizde suyunuz akmazsa nasıl tedirgin olursunuz. Bazı köylerin birçoğunda hiç su yok. Yıllardır yok. Bunların da çoğunu hallettik. Ben Cumhuriyetin Başkenti Ankara'da kanalizasyonu açıktan akan, suyu olmayan hiçbir yer olmasın istiyorum, önceliğimiz budur” ifadelerini kullandı.

“ANKARA HALKINI ZENGİN EDECEĞİZ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRİYORUZ”

Ankara’da gerçekleştirdiği hizmet ve projelerde asla ayrım yapmadığını belirten Yavaş, 2019 yerel seçimleri sürecinde kendisine yönelik iftiraları hatırlattı. Yavaş, şöyle devam etti:

“Yıllardır iddia edilen, seçimden önce yardımları kesecek, işçileri işten çıkaracak sözlerinin ne kadar yalan olduğunu ve ancak ve ancak karalama siyaseti olduğunu hepiniz gördünüz. Desteklerimiz arttı. Hiçbir yer ayırmadan, çiftçilerimize yaptığımız desteklerle Ankara halkını zengin edeceğimize söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Şimdiye kadar, kırsal kalkınma derken, Ankara'nın çiftçisine bizim kadar el uzatan oldu mu? Böyle bir destek var mıydı? Sosyal yardımları kesecek, dediler. O eskisi gibi paket dağıtma işini ortadan kaldırdık. Artık inancımıza uygun bir şekilde insanların kartlarına yüklemek suretiyle onların çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılamasını sağlıyoruz. Eskiden bu paketler hep bir kişiden alınıyordu. Şimdi Kahramankazan dahil köylere kadar esnaf para kazanıyor.”

AÇ VE AÇIKTA KALAN HERKESİN YARDIMINA KOŞUYORUZ

“Şimdiye kadar, geçinemeyen insanların ne yediğini, ne içtiğini düşünen bir belediye yönetimi var mıydı?” diye soran Yavaş, 200 bin aileye et ve 3 aylık periyotlarla doğal gaz yardımı yapıldığını kaydederek “Var mı Türkiye'de bir emsali. Dolayısıyla bir yandan Ankara halkını zengin etmeye çalışırken bir yandan aç ve açıkta kalan herkesin yardımına koşuyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden itibaren ilçe belediye başkanlarıyla el ele çalışmak istediğini dile getiren Yavaş, “Ben size elimi uzatıyorum. Tutun benim elimi Ankara'nın tamamını kalkındıralım dedim. Maalesef hiçbir ilçe belediye başkanı hemen hemen elini uzatmadı. Onun için diyorum ki ne kaybetti? Elini uzatmayan Belediye Başkanlarının beldeleri kaybetti. İlçeleri kaybetti” dedi.

“KAHRAMANKAZAN’A ŞİMDİYE KADAR GÖRMEDİĞİ HİZMETLERİ GETİRECEĞİZ”

CHP Kahramankazan Belediye Başkan adayı Selim Çırpanoğlu ile ilçeye şimdiye kadar görmediği hizmetleri getirecekleri sözünü veren Yavaş, Kahramankazan'da soda tesislerini genişletmek için 160 milyon dolarlık bir yatırım teklifi geldiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Ve imar planında değişiklik istendi. 1500 kişiye iş kapısı olacak. Sebepsiz bir şekilde reddettiler. Hadi Ankara'daki meclis siyaset yapıyor reddetti. Kahramankazan'a gelecek böyle bir yatırıma Kahramankazan Belediye Başkanı nasıl hayır der? Selim Başkan inşallah buraya gelecek yatırımların önünü kesmek yerine daha fazla yatırım gelmesi için elinden ne geliyorsa yapacak. Bu tür şeylerde siyaset olmaz.”

“İÇİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR PROJEYE İMZA ATMADIK”

Yavaş, Ankara’da gerçekleştirdikleri hiçbir projeye toplu açılış töreni dışında açılış yapmadıklarını belirterek, “Bunlar zannediyor ki her şey beton ve plastik. Gösterişli işleri seviyorlar. İşe yaramayan projeleri proje diye ortaya çıkarıyorlar. Bir kuruş Ankara halkının parasını boşa götürmeden, halkın ihtiyacı neyse, halkın ihtiyacını karşılamak için uğraştık. Belediyecilik budur. İçinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık. Masraf da etmedik, etmeyeceğiz. Her şeyden önce Ankara'da hiç kimseyi ayırmadık, bölmedik. Ankara'ya huzur geldi. Çiftçiye destek olduk. Ankara'ya bereket geldi inşallah daha da gelecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Başkenti dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak hepimizin boynumuzun borcu” dedi.

“İNSAN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN BU ZİHNİYETE CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği çoğunluğunu da sağlayacaklarını dile getiren Yavaş, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve 30 milyonun sağlığını ilgilendiren Tatlar arıtma istasyonuna ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı'nın onayladığı krediyi reddettiler. Yani Ankaralıya pis suyu reva gördüler. Bu mudur belediyecilik? İnsan sağlığıyla oynayan bu zihniyetin sandıkta dersini vereceksiniz. Mesele Mansur Yavaş iş yapmasın. Bana bir şey olmuyor Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle çok yüksek oyla ben yine seçileceğim” ifadelerini kullandı.