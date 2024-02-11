Mansur Yavaş: Çalmadan da çalışabileceğini tüm dünyaya gösterdik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın Polatlı ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran halkın katılımıyla miting havasında gerçekleşti. Yavaş burada yaptığı konuşmada, ''Çalmadan da çalışılabileceğini tüm dünyaya gösterdik'' dedi.

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Az Laf Çok İş” sloganıyla başladığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yavaş, aynı gün önce Mamak daha sonra Polatlı Seçim Koordinasyon Merkezi’ni (SKM) hizmete açtı.



CHP’nin Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya ile birlikte yerel seçim çalışmalarını yürüteceği SKM’nin açılışı, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran halkın katılımıyla adeta miting havasında gerçekleşti. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, 7’den 70’e Polatlılı halk Yavaş’ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

“GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN NE OLDUĞUNU GÖSTERDİK”

“Ankara’nın başkanı Mansur Yavaş” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, beş yıl önce adaylık sürecinde kendisine yönelik atılan iftiralara değinerek, ”Bunlar belediyeyi yönetemezler, maaşları dahi ödeyemezler, işçileri işten çıkaracaklar, sosyal yardımları kesecekler, diyerek kendi rant düzenlerinin devam etmesini istedikleri için korku siyaseti ürettiler. İnsanlarımız da bilemedi, gerçekten Ankara’da belediye başkanı değişirse neler değişecek? Görmedi ki 25 yıl başka bir yönetim…” dedi.



“Ankara halkının huzuruna çıktık ve gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gösterdik” diyen Yavaş, “Yıllardır Ankara halkının tertemiz parasını pahalı projelere, Çin malı oyuncaklara, plastiklere yatırıp, proje yaptıklarını iddia ettiler. Biz de ‘Bizim önceliğimiz beton ve plastik olamaz. Ankara halkının öncelikli ihtiyaçları vardır. Önce onları yapacağız’ dedik” diye konuştu.





“ÇEKİNECEK, KORKACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ihaleleri canlı yayınladıklarını belirterek şeffaflık vurgusu yapan Yavaş, Ankara’yı ortak akılla yönettiklerini dile getirdi.



Yavaş, “Yetmedi, yaptığımız bütün icraatlerin maliyetini duvarlara görünür şekilde astık. Yetmedi, web sayfamızda tüm icraatlerimiz, kuruşu kuruşuna nereye ne harcadıysak hepsi yazılı. Herkes girip görebiliyor. Sayıştay raporlarına kadar her şeyi yayınlıyoruz. Allah’a şükür çekinecek, korkacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

“ÇALMADAN DA ÇALIŞILABİLECEĞİNİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK”

Ankara halkının parasını kendi paralarını harcamayacakları hiçbir projede harcamadıklarını vurgulayan Yavaş, “Beş yılın sonunda Ankara’da çalmadan da çalışılabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Çalıyor ama çalışıyor felsefesini Ankara’nın her yerinde toprağın altına gömdük. Zaman zaman bazı siyasetçiler hakkında söz söylendiğinde ‘Ben hesabımı öbür dünyada veririm, alnım açık’ derler. Bu dünyada hesabını veremeyen öbür dünyada hiç veremez” diye konuştu.

“BEREKET VAR POLATLI’NIN TOPRAKLARINDA”

Göreve gelir gelmez Ankara’nın köylerindeki su ve kanalizasyon sıkıntısını çözmeye başladıklarını belirten Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Geldiğimizde baktık ki, Ankara'da 232 tane köyde kanalizasyon yok, birçok köyde su yok. İlk iş onların hepsine girdik. Ama en önemlisini biliyorsunuz; tarım. Tarım, bu topraklarda doğdu. Bereket var Polatlı'nın topraklarında… Ancak susuz bırakıldı. Daha önceki belediye başkanları seçilir, bir daha hiçbir ilçeye de hemen hemen hiç gitmezdi. Ama ben burada kaç defa su arızası olduysa aynı gece çıktım geldim. Bir ev susuz kaldıysa kendi evimde de su yokmuş gibi hissettim. Tankerlerin hepsini bu tarafa yönlendirerek en azından hasarı azaltmaya çalıştım.”

POLATLI KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞTU

Polatlı’yı kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturacak İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı Projesi hakkında bilgi veren Yavaş, Sincan Yenikent’ten hatta branşman bağlanarak su dolum işlemi başlatıldığını söyledi.



Şu anda 12 kilometresine kadar su ulaşan hattın tamamen dolmasıyla Polatlı’da 30 yıldır süren su sıkıntısının sona ereceğini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

“Şimdi ikide bir ‘Mansur Yavaş ne yaptı, ne yaptı?’ diyorlar. Gözleri hep böyle beton ve plastik arıyor. Onların gönlü hoş olsun diye boş projelere para ayıracağımıza, gelir gelmez ilk mecliste Polatlı'nın suyunu gündeme getirip, kredi istedik. Ondan sonra bu konu gündeme gelince ret kararı verdiler. Veto ettim. Sonra bu Polatlı’da konuşuldu. Mürsel Başkan’ımız el koydu. ‘Polatlı'ya gelecek suya kim ne derse desin biz asla hayır diyemeyiz’ dediler. Ve onlar olumlu oy kullandı. Ancak yedi ay sonra aynı zamanda mahkemeden kararla ben bunu yetkiye alabildim. Maalesef… Çünkü istiyorlardı ki; Mansur Yavaş sözünü tutamasın, varsın Polatlı susuz kalsın. Bu gözle bakıyorlardı. Şimdi rakibimiz buraya gelmiş, ‘2024 yılında buranın suyunu akıtacağız’ demiş. O bu sözleri söylediğinde biz zaten boruya suyu vermeye başlamıştık. Kendisi belediye meclisine gelmediği için Ankara'da yaptığımız işleri de takip etmemiş. Maalesef hiçbir şeyden haberi yok. 26 köyde su yok, demiş. Sordum. Bir tek köyde su yok. Oraya da inşallah vermeye çalışıyoruz.”





“PROJEDE MUTLAKA İNSAN OLMASI LAZIM”

İçinde insan olmayan hiçbir projeyi proje olarak kabul etmediklerini vurgulayan Yavaş, “Gelmeyiversin Çin'den oyuncaklar. Lazım olmayan betonlar dikilmesin. İnsana yaramayan Polatlı yolundaki kapılar ne işe yarar? Bunlar mı proje? İçinde insan olmayan hiçbir projeyi biz kabul etmiyoruz. Projede mutlaka insan olması lazım” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’DAN ALDIĞIMIZI ANKARA’YA HARCADIK”

Kırsal kalkınma ve sosyal desteklerinden bahseden Yavaş, “Ankara'nın tümünde, kırsal kalkınma destekleri verip Ankara halkının en iyi bildiği işi yapmasını sağlayarak tarıma yönelttik. Tohum verdik ilk defa, fide verdik, mazot verdik, belediyemizde ürettiğimiz sıvı gübrenin desteğinde bulunuyoruz. Nohut verdik ve gün geldi onların ürettiklerini satın alma garantisiyle verdik. Sonuç itibarıyla Ankara'da beş yılda 880 milyon lira civarında kırsal kalkınma desteği verdik. Ve karşılığında çiftçilerimiz 6,5 milyar civarında gelir elde etti. Biz Ankara'dan aldığımızı Ankara'ya harcıyoruz. Vatandaştan aldığımızı vatandaşa harcıyoruz. Boş projelere, çöp projelere asla para harcamıyoruz” diye konuştu.





“ANKARA BÜYÜKŞEHİRİN KAYNAKLARI KENDİNE YETER”

Yavaş, rakibinin “açık çek aldık” açıklamalarına yönelik şunları söyledi:

“Bu nasıl iş. Kanunda zaten herkesin ödeneği belli. Bizlere İller Bankası’ndan bir kuruş kredi verilmez, devlet bankalarından kredi istersiniz bir kuruş vermezler. Dönmezler bile… Bunlara ayrıcalık tanıyacakmış. Bunun da adı adalet olacak. Batsın böyle adalet. Ankara Büyükşehirin kaynakları kendine yeter. Gölge etmesinler başka ihsan istemem. Engel olmasınlar yeter.”



Eski dönemlerde kolilerle yapılan sosyal desteğe ‘Başkent Kart’ ile son verdiklerini vurgulayan Yavaş, sosyal destek alan ailelere et ve doğal gaz desteği, çocuklarına da eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kantin, servis, kırtasiye ve abonman desteği sağladıklarını belirtti. Yavaş, Başkent Kart ile ayrıca esnafı da kalkındırdıklarını sözlerine ekledi.

“NEREDE SIKIŞAN VARSA DARA DÜŞEN VARSA İLK HAREKETE BİZ GEÇERİZ”

Yavaş, emeklilere de desteklerini anlatarak, “Nerede sıkışan varsa dara düşen varsa ilk harekete biz geçeriz. Türkiye'de sadece şu anda ben yapıyorum bunu. Emeklilere düzenli şekilde destek oluyorum. Şimdi biz bu desteği yapınca İstanbul'daki aday ‘Ben iki bin lira vereceğim’ demiş. Ankara'daki aday ‘Beş bin lira vereceğim’ demiş. Yani şunu kabul ediyorlar; kendi mensubu oldukları iktidar emekliyi darda bırakmış. Bunu kabul etmiş oluyorlar öncelikle. Onu gidip iktidara söyleyecekler. ‘Ankara'daki İstanbul'daki emekliler geçinemiyor. Sayın Cumhurbaşkanım bunlara daha fazla zam yapın’ demeleri gerekmez mi? Açık çek varmış. Ankara'daki aday hala belediye başkanı. Onun ilçesinde ben 50 bin aileye destek oluyorum. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Hiç kimseyi hiçbir şekilde ayırmıyoruz. İhtiyaç sahibi kimse bize ulaşsın yeter. Ben o ilçede 50 bin kişiye destek olurken bu arkadaşımız but vereceğim diyen arkadaşımız 2200 aileye destek oluyor” ifadelerini kullandı.

“BEN 3 YILDIR DOĞAL GAZ VERİYORUM”

“Hem projeleri yok diyorlar hem benim yaptıklarımı takip ediyorlar” diyen Yavaş,

“Nerede söylediğini bilmiyorum. Bir ilçeye gitmiş ‘Ben Başkent Kart çıkaracağım, hepinize dağıtacağım, ona da para yükleyeceğiz istediğiniz yerden alacaksınız’ demiş. İnsaf, ben üç yıldır uyguluyorum, üç yıldır. Hiç mi duymadınız? Ayrıca madem siz beş bin vereceksiniz, şu anda belediye başkanısınız şimdi niye vermiyorsunuz? Hani açık çek almışsınız ya, o açık çeki illa 31 Mart'tan sonra mı kullanacaksınız? Şimdi kullanın. Hep el yükseltiyorlar ya ‘O bin verirse ben iki bin vereceğim’ diye. Ben üç yıldır, üç ay süreyle doğal gaz veriyorum. Hadi siz de bir an evvel verin de şu vatandaş bayram etsin. Belediyecilik öğreteceğiz. Belediyeciliğin ne olduğunu onlara göstereceğiz. İnsan olmayan hiçbir proje bizim gözümüzde proje falan değil. Çöp projedir” dedi.