Mansur Yavaş Etimesgut'ta devir teslim törenine katıldı: ''Hiç kimseyi ayırmayacağız''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu’nun devir teslim törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu’nun devir teslim törenine katıldı.

Etimesgut Belediye binası önünde gerçekleşen törende konuşan Yavaş, “Ankara halkının güvenini kazanıyoruz. Yüksek bir oranda seçimi almak gerçekten önemli. Çünkü geçmiş beş yılı ona oylamış olduğunuz ve gerçekten yüksek bir oyla onaylamış oldunuz. Üç belediyemiz vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizi 16’ya çıkardık. Evet. Çünkü halk beş yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimden tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçe ilçe şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralarda etkili oldu ve inşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor” dedi.

“YİNE HİÇ KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ”

“Yine hiç kimseyi ayırmayacağız” diyen Yavaş, “Başka partiden seçilen sekiz artı bir bağımsız belediye başkanına yarın belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz. ‘Gelin, el ele tutalım. Vatandaşın tercihine saygımız sonsuz’ diyeceğiz. Ve eğer eski tutumlarını bırakır, onlar da bizim de elimizi tutarsa, ‘birlikte Ankara'ya hizmet edelim’ derlerse elbette bizler çok mutlu olacağız. Dolayısıyla oralarda bize destek olan insanların da verdiği oyun karşılığı olarak asla ayrım yapmadan kendileriyle biz çalışmak istiyoruz” diye konuştu.



Etimesgut Belediyesi personeline seslenen Yavaş, “Ben eminim ki Etimesgut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacaktır. Değerli arkadaşlar bizim kültürümüzde ayrımcılık yok. İşini yapan, alın teriyle çalışan herkes müsterih olsun. Çünkü bizim tarzımız budur. Geçtiğimiz beş yılda burada gösterdik” dedi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR

Etimesgut’a hizmet eden eski belediye başkanına teşekkür eden Yavaş, “Farklı görüşlerde olunabilir, farklı partilerden belediye başkanlığı yapılmıştır olabilir ama bugüne kadar Etimesgut’a kısa bir çivi çakan da olsa hizmet veren eski belediye başkanımıza da ayrıca ben teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu yönde olmuştur. Bize düşen, bundan sonra mahcup olmadan ‘iyi ki Erdal Başkanı seçmişiz’ dedirtecek şekilde çalışmamız ve bunu da Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok. Birbirimize destek olmak suretiyle Etimesgut’umuzda ne eksiğimiz varsa inşallah artık el ele bir an evvel Etimesgut'u çok daha güzel, burada yaşayan insanların çok daha mutlu ve keyifli bir hayat süreceği Etimesgut'u inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.