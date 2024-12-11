Başkentin ev sahipliği yaptığı Tarihi Kentler Birliği ve UNESCO Buluşmaları sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SGK borçlarına ilişkin sözleri hatırlatılan Yavaş, şunları söyledi:

“Valla öncelikle şunu söylemek isterim bu konuda ilk yaptığım basın toplantısında belediyelerin toplam borcunun yüzde 9’u olduğunu söylemiştim yani sigortanın belediyelerden alacağının yüzde 9’u belediyelere ait bunun da yarısı AK Partili Belediyelere yarısı CHP’li Belediyelere ait. Örneğin Ankara’da AK Parti ve MHP’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen belediyelerin borcu toplam 2 milyar lira, daha önce kimseyi silkelememişler onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler ancak, milli irade bu şekilde tecelli edince görüyoruz ki hala hazmedilememiş. Biz borçlarımızı ödemeye hazırız bir önceki durumu da biliyoruz. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Kamu Bankaların da bütün mevduatımız olmasına rağmen 5 milyon liralık teminat mektubunu dahi vermiyorlardı. İller Bankası’ndan bir kuruş alamadık dolayısıyla bizler de önceki dönemlerden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık bu bir. İkincisi yine basın toplantısında söylemiştim belediyenin gayrımenkullerini, kullanan kamu kurumları var bunların mahsubu için Vergi Dairesi ve SGK ile zaten görüşüyoruz ancak belediyemizin de alacakları var. Belediyemizin alacaklarına gelince hiç ses çıkmıyor belediyemizin de alacaklarını ödesinler mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil ancak şu algıyı kesinlikle kabul etmiyorum; SGK’nın alacaklarının sadece yüzde 10’u belediyelerden aşağı yukarı 1 trilyon alacağı var bunun yüzde 10’u belediyelerden yüzde 90’ı kimden? 2006’da çıkan yasa gereği bunları 6 ayda bir açıklamaları gerekiyor. Hangi patronların alacaklarını almadılar? Hangi patronların alacaklarını erteliyorlar? Neden onları silkelemiyorlar? Belediyeleri silkelerlerse belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için aslında halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım takdiri artık ben Ankara halkına bırakıyorum diyeceğim odur.”

“ÜLKEMİZİN DEMOGRAFİSİ TEHLİKE ALTINDA”

Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Yavaş, “Gördüğümüz kadarıyla öyle yoğun bir gidiş henüz yok. Ama gitmek isteyenlere tabii ki hepimiz destek oluruz. Yardımcı oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı. Gittikleri zaman Esad'ın zulmü var. Şimdi Esad'ın zulmü falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız” diye konuştu.

ANKAPARK’la ilgili verilen bozma kararının da sorulması üzerine Yavaş, “Biraz önce öğrendim. Usulü bir bozma. Zaten firma iflas ettiği için geri dönüşü olmayan bir durumda. Firmanın hiçbir yetkisi orada kalmadı. İnşallah bahar aylarında orayı Ankara halkının yaptığımız anketler doğrultusunda istekleri gibi tamamen ücretsiz ve rekreasyon alanı olarak inşallah bahar aylarında Ankaralı ailelerin gençlerin hizmetini açıyoruz. O da benim müjdem olsun” yanıtını verdi.