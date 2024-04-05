Mansur Yavaş: ''Keçiören, Çankaya ile yarışır hale gelecek''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın devir teslim törenine katıldı. Keçiören Belediyesi’nde düzenlenen törende; Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda eski dönemde sökülen “T.C.” tabelası Belediye Binası’na yeniden takıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan’ın devir teslim törenine katıldı.



Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda eski dönemde sökülen “T.C.” tabelası Belediye Binası’na yeniden takıldı.

“DEMEK Kİ MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİ KABUL EDİLMİŞ”

Belediye önünde toplanarak devir teslim törenini yoğun ilgiyle takip eden vatandaşlara seslenen Yavaş, “Biz hiç kimseyi düşman olarak görmüyoruz. Siyaseten rakip olabiliriz ama o da seçime kadardır. Seçimden sonra herkese saygı duyarız. İlk gün, kazandığımız gün belediyede yaptığım konuşmada da dedim. Rakiplerimizin ekibinde olanlar, onlara oy verenler, onlara çalışanların iradesine saygı duyuyoruz. Kendilerine göre gerekçeleri vardır. Ama kazandık. Onlar da en az bize destek olanlar kadar saygıyı hak ediyorlar. Saygı vererek değerlidir. Bizim farkımız bu olmalı. Biz insanları ayrıştırmamalıyız kimseyi ayrıştırmamalıyız” dedi.

5 yıllık görev süresinin ardından halkın karşısına çıktığında gördüğü desteğin belediyecilik anlayışının kabul edildiği anlamına geldiğini ifade eden Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:



“Demek ki Mansur Yavaş Belediyeciliğini biliyor Türkiye. Türkiye rekorunu kıran Ankara halkına, bizim yaptıklarımız onayladı, Ankara halkı sonsuz minnet duyuyorum, aynı şekilde ilçe teşkilatlarında çalışan, gönüllü çalışan, ismini dahil bilmediğimiz, göremediğimiz ama arkadan arkaya bize inanıp çalışan herkese de sonsuz minnettarım. Hepsinden Allah razı olsun. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

“KEÇİÖREN ÇANKAYA İLE YARIŞIR HALE GELECEK”

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şikâyet etmeden, ayrışmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yavaş, “O desteği aldık artık. Siz yıllarca Keçiören'le ilgilenmediniz. Ankara halkı böyle olumsuz muhalefet yapanların hepsi sandığa gömmüş durumda. Bu nedenle biz bundan sonra inşallah el ele vererek yıllardır hep büyükşehirle kavgası nedeniyle yapılmayan ne varsa hepsini yapacağız. Bakın bir iddiamız var. Burada Çankaya Belediye Başkanımız var. Bundan sonra Keçiören Çankaya'yla yarışacak. Haberiniz olsun. El ele verilecek. Çankaya-Keçiören ayrımı da ortadan kalkacak. İnşallah bütün belediye başkanlarımızla el ele vererek yaşadığımız kente çok daha keyifli, çok daha yaşanabilir hale getireceğiz. Boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“İÇERİSİNDE İNSAN OLMAYAN HİÇBİR PROJEYE İMZA ATMAYACAĞIZ”

İçerisinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmayacaklarını hatırlatan Yavaş, “İnşallah hepimiz aynı şekilde içinde insanı olmayan hiçbir projeye para yatırmayacağız. Sizlerin paranızı harcarken şeffaf, ortak akılla harcayacağız. Hesap vereceğiz ve içinde insan olmayan, adı proje olan hiçbir çöp projeye de para yatırmayacağız. Daima ve daima desteğe ihtiyacı olan insanların da bu kentte yaşarken mahzun ve mağdur olmayacağı, en azından o çocukların yaşıtlarıyla aynı seviyede eğitim alacağı, aynı seviyede besleneceği bir sistem kurmak suretiyle inşallah Ankara'da yaşayan herkesi aynı bu seviyede yaşamasını sağlayacak, yaşadığı kentten keyif almasını sağlayacağız. Bu nedenle ben Keçiören'de verdiğiniz bu destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum” dedi.