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Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

 Yavaş, paylaşımında “Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

İşte Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı sözleri:

Senin benim hakkımı aslan gibi savunan 
Ankara’nın başkanı çok yiğit başkan 
Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan 
Hepimizin başkanı çok yiğit başkan


Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a 
O Ankara’ya aşık, Ankara ona


Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a 
O Ankara’ya aşık, Ankara ona


Çalıştı gündüz gece hizmet neymiş anladık
Az laf ile çok iş yaptı hiç çözümsüz kalmadık
Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan 
Ankara’nın başkanı çok yiğit başkan
Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan 
Hepimizin başkanı çok yiğit başkan


Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a 
O Ankara’ya aşık, Ankara ona


Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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