Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Yavaş, paylaşımında “Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.
İşte Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı sözleri:
Senin benim hakkımı aslan gibi savunan
Ankara’nın başkanı çok yiğit başkan
Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan
Hepimizin başkanı çok yiğit başkan
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a
O Ankara’ya aşık, Ankara ona
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a
O Ankara’ya aşık, Ankara ona
Çalıştı gündüz gece hizmet neymiş anladık
Az laf ile çok iş yaptı hiç çözümsüz kalmadık
Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan
Ankara’nın başkanı çok yiğit başkan
Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan
Hepimizin başkanı çok yiğit başkan
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a
O Ankara’ya aşık, Ankara ona
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş
Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş
Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi
En büyük hazinesi halkın sevgisi
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