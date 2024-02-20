Mansur Yavaş seçim şarkısını paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi için hazırlanan yeni seçim şarkısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yavaş, paylaşımında “Verdiğiniz emaneti canım gibi korumaya devam edeceğim. Seçim şarkımızı meydanlarda birlikte söylemek dileğiyle…” ifadelerini kullandı.

İşte Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı sözleri:

Senin benim hakkımı aslan gibi savunan

Ankara’nın başkanı çok yiğit başkan

Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan

Hepimizin başkanı çok yiğit başkan



Mansur Yavaş, Mansur Yavaş

Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş

Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi

En büyük hazinesi halkın sevgisi

Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a

O Ankara’ya aşık, Ankara ona



Mansur Yavaş, Mansur Yavaş

Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş

Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi

En büyük hazinesi halkın sevgisi

Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a

O Ankara’ya aşık, Ankara ona



Çalıştı gündüz gece hizmet neymiş anladık

Az laf ile çok iş yaptı hiç çözümsüz kalmadık

Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan

Ankara’nın başkanı çok yiğit başkan

Senin benim hakkımı aslan gibi koruyan

Hepimizin başkanı çok yiğit başkan



Mansur Yavaş, Mansur Yavaş

Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş

Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi

En büyük hazinesi halkın sevgisi

Pırıl pırıl Ankara güveniyor Mansur’a

O Ankara’ya aşık, Ankara ona



Mansur Yavaş, Mansur Yavaş

Baba gibi oğul gibi hem de arkadaş

Boşuna seçilmedi dünyanın birincisi

En büyük hazinesi halkın sevgisi