Mansur Yavaş Ulus esnafı ve vatandaşlarla biraraya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus esnafını ziyaret etti ve bölge halkının taleplerini dinledi. Vatandaşların sevgi seli ile karşılanan Yavaş, tek tek dükkânları gezerken, Ulus Hali’nde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Ulus esnafıyla bir araya gelen Yavaş, sorunları yerinde dinledi. Ulus esnafını ziyaret eden Yavaş, bölge halkının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. YAVAŞ SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ Bölge esnafını ziyaret ederek dükkânları tek tek gezen Yavaş, bölgede yaşayan vatandaşların da sorunlarını dinledi. Esnafın sıkıntılarını birinci ağızdan dinleyen Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Hali’nde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.