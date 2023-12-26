Mansur Yavaş'tan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü kutlama mesajı

Ankara’ya gelişiyle Türk milletinin kaderini değiştiren Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bir sürecin başlangıcını simgeleyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara’ya gelişinin 104. yılını coşku ve gurur içinde kutlamanın onurunu yaşıyoruz.

27 Aralık 1919 tarihinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi sadece fiziksel bir varlık değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük idealine olan bağlılığın da somut bir göstergesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Türk milleti, o günlerde Ankara'da bir araya gelerek ulusal birliğini güçlendirmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin temelini atmıştır. O günden beri bu kent sadece coğrafi bir mekân değil, aynı zamanda bağımsızlık ateşinin de yakıldığı bir kenttir.

Ankara'mız için bu önemli günde birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek başkentimizi daha aydınlık yarınlara ortak akılla, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilham veren liderliği altında ileriye taşıyacak, gösterdiğimiz milli mücadele ruhunu daima koruyacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelemizin Büyük Önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’nun kalbi olan Ankara’ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve rahmetle anıyorum.