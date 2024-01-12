Mansur Yavaş'tan belediye personeline yüzde 70 zam!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi personelini enflasyona karşı ezdirmemek için yüzde 70 oranında zam yapıldığını açıkladı.

"5 Farklı İş Kolunda Faaliyet Gösteren sendikalar ile Ek Protokol İmza Töreni"nde konuşan Yavaş, ""İftiralarla seçim kampanyası yönetenler 'su sayaçlarını PKK’lılar okuyacak' demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayaçları okuyan da, faturaları getiren de Ankara’nın tertemiz vatan evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.

Zammı açıklayacağı sırada belediye çalışanlarına yönelik “Kaç bekliyorsunuz?” sorusu soran Yavaş’a salondan “100” sesleri yükseldi. Yavaş, buna “karşılık olarak “Evet, şimdilik yüzde 70″ dedi.