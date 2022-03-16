Meral Seçer'e İçel Soroptimist Kulübü'nden ödül

Gazi Çiftliği’ni ziyaret eden İçel Soroptimist Kulübü, her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla başarılı bir kadına verdiği ödüle bu sene Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’i değer buldu. Gazi Çiftliği’nde kadınlara üretimle ilgili eğitimler verdiklerini belirten Meral Seçer, “Mersinden Kadın Kooperatifi olarak kadınlarımızın üretim ve başka konularla ilgili eğitimleriyle ilgileniyoruz” diye konuştu.

Seçer, Tarsus’tan Anamur’a kadar olan refüjleri süsleyen zakkumların fidesini buradaki kadınların ürettiğini hatırlatarak, “Şu anda çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Silifke’nin meşhur coğrafi işaretli çileğinin fidelerinin üretimini yaptırıyoruz. Bu da büyük bir marketin desteğiyle tüm Türkiye’de satışa sunulacak. Biz buranın fiziki koşulları ve işleyişi konusunda önderlik yaptık ise de kadınlarımız buraya dört elle sarıldılar” dedi.

MERSİN/ (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden canlandırdığı Gazi Çiftliği’ni ziyaret eden İçel Soroptimist Kulübü, her sene 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla verdiği ödüle bu sene Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’i değer buldu. Gazi Çiftliği’nde ödülü alan Meral Seçer, “Biz buranın fiziki koşulları ve işleyişi konusunda önderlik yaptık ise de kadınlarımız buraya dört elle sarıldılar” dedi.

Ödülde lotus çiçeği simgelendi

Ziyarette; Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer’in yanı sıra Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 2021-2023 Dönem Başkanı Sevil Koca, İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Yeşim Antmen, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Yıldız Sevener, İçel Soroptimist Kulübü Kurucu Başkanı Ülkü Ongun, yazar ve İçel Soroptimist Kulübü Üyesi İpek Ongun ile İçel Soroptimist Kulübü üyeleri ve bölgedeki kadınlar yer aldı.

Gazi Çiftliği’ni anlatan belgeseli izledikten sonra ödül takdimine geçildi. Meral Seçer’e ödülünü Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 2021-2023 Dönem Başkanı Sevil Koca verdi. Meral Seçer’e verilen ve lotus çiçeğini simgeleyen ödülde neden lotus çiçeğinden esinlenildiğini anlatan Sevil Koca, lotus çiçeğinin bulanık sulardan tertemiz bir şekilde gün yüzüne çıktığını ifade ederek, bunu kadınların mücadeleleri ile ilişkilendirdi.

“Kadınlarımızın üretim ve başka konularla ilgili eğitimleriyle ilgileniyoruz”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gazi Çiftliği’nin manevi değeri çok yüksek bir mekan olduğunu ifade ederek, “Şu anda burayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi çok aktif hale getirdi. Kadınlarımızın ve çocuklarımızın eğitimi ile ilgili pek çok konuda alanlar oluşturdular. Kütüphanemiz oluştu. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak kadınlarımızın üretimi konusunda ve onların üretimle ve başka konularla ilgili eğitimleri ile ilgileniyoruz” dedi.

Üretim konusunda neler yaptıkları ile ilgili de bilgiler paylaşan Meral Seçer, “Tarsus’tan Anamur’a kadar olan refüjleri süsleyen zakkumların fidesini buradaki kadınlarımız üretti. Yine şu anda çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Silifke'nin meşhur coğrafi işaretli çileğinin fidelerinin üretimini yaptırıyoruz. Tıbbi, aromatik bitkiler. Bu da büyük bir market zincirinin desteğiyle tüm Türkiye'de satışa sunulacak. Atayurt’taki kadınlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz, buranın fiziki koşulları ve işleyişi konusunda önderlik yaptık ise de kadınlarımız buraya dört elle sarıldılar. Gerçekten buranın açılmasının onlara çok iyi geldiğini söylediler. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve kooperatif ortaklarımıza da sizlerin önünde çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel etkinliklerde bir arada oluruz” diye konuştu.

Koca: “Sizler de olmayanı oldurmuşsunuz. Ne mutlu”

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu 2021-2023 Dönem Başkanı Sevil Koca, kadınların mottosunun olmayanı oldurmak olması gerektiğini dile getirerek, “Sizler de olmayanı oldurmuşsunuz. Ne mutlu, kutluyorum. Atatürk, ‘Dünyadaki her şey kadının eseridir’ demiş. İşte burada da bir örneğini görüyoruz. Daha da örnekleri çoğaltacağımıza inanıyorum. Kutluyorum. Tüm emekçi kadınları kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler öncü olmasanız bu işler olmuyor. Hem şahsım adına hem yönetimim adına hem de tüm Soroptimist camiası adına, Türk kadınları adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mersin'e değer katan başarılı bir kadınımıza ödül verme geleneğimiz var”

İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Yeşim Antmen ise Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörülerinin ve kadınlar için getirdiği devrim niteliğindeki yeniliklerin çok kıymetli olduğundan söz ederek, Gazi Çiftliği’nde Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi. Antmen, “Biz burada birer kültür elçisiyiz. Biz hepimiz Mersin’e döndüğümüzde çevremizde bu muhteşem çiftliği anlatacağız ve duymayan kalmayacak. Burada bizler neler yapabiliriz, biz kadınlarımız için, üretim için, çiftçi için ne gibi katkılar sunabiliriz, bunu bir kere daha gözden geçireceğiz. İçel Soroptimist Kulübü Dönem Başkanı olarak üyelerimiz, eşlerimiz, gelemeyenler adına bu kültür elçisi görevimizi seve seve yapacağız. İçel Soroptimist Kulübü olarak bizler her yıl 8 Mart’ta Mersin'e değer katan, emeği birlikte paylaşan, çoğaltan başarılı bir kadınımıza ödül verme geleneğimiz var. Bu ödülümüzü biz burada Sayın Meral Seçer’e takdim etmek istedik” dedi.

Yazar ve İçel Soroptimist Kulübü Üyesi İpek Ongun ise Mersinden Kadın Kooperatifi’nin girişimlerini takdir ettiğini ifade ederek, “Çok güzel bir girişim hakikaten. Çünkü tarım çok önemli. Yani tarıma önem verilmedi. Biz her şeyi kendimizin ürettiği ve kendimizin yediği bir ülkeydik. Dünyadaki 7 ülkeden biriydik tamamen kendine yeten. Onun için şimdi bunun kıymetinin farkına varılmış olması ve tekrar buna dönüşümüze, buna da Meral Hanım gibi kadınların destek oluşu da benim için ayrıca büyük bir güzellik. Onun için çok mutlu oldum” dedi.

Gazi Çiftliği Sorumlusu Hatice Okur Dönüm ise kadınlar ve çocuklara yönelik hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsederek, “Kadınlar olarak üretime devam ediyoruz. Tiyatro kurduk, tiyatromuz var. Haftanın 2 akşamı tiyatro eğitimine geliyorlar. Kar, fırtına, boranda da tiyatroya geldi kadınlarımız. Gençlerimize, çocuklarımıza robotik kodlama eğitimimiz var. Kadınlarımıza temel bilgisayar kursu eğitimimiz var” diye konuştu.