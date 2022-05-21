Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile öğrenciler bir adım önde

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kurumlar arası iş birliğine dayalı projelerini sürdürüyor. Kariyer Merkezi’nin Hacı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik “Kariyer Planlama” konulu eğitim programına 170 kişi katıldı.

Kurumlar arası iş birliğine dayalı projelerle adından söz ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Hacı Sabancı Lisesi öğrencilerine yönelik “Kariyer Planlama” eğitimi gerçekleştirdi. 170 öğrencinin katıldığı eğitim programına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

Kariyer Merkezi ile öğrenciler bir adım öne çıkıyor

İş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere rehberlik hizmeti sunan Kariyer Merkezi, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu. Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programa; VM Medicalpark Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Nursal Ünal, Derya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Özer ve Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eda Kayhan katıldı.

Sağlık hizmetleri ile ilgili önemli bilgiler sunuldu

VM Medicalpark Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Nursal Ünal, pandemi sonrası sağlık hizmetlerinde yapay zekâ uygulamaları konusunda bilgilendirme sunarken, sağlık sektöründe en fazla ihtiyaç duyulan meslekleri ve alım kriterlerini paylaştı. Derya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Özer, içinde 9 şirketi barındıran grup şirket olarak hangi sektör olursa olsun satış ve pazarlama elemanı ihtiyacına değindi. Çağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eda Kayhan ise girişimcilik, girişimci kişilik özellikleri ve girişimciliği destekleyen devlet desteklerine değindi.

Meslek seçiminin önemi anlatıldı

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, pandemi sürecinin çalışma hayatında var olan trendleri hızlandırdığını, işlerin tanımı, içeriği, yapılış şekli ve özellikle firmaların adaylardan bekledikleri yetkinlik setlerinin değiştiğini söyledi. Meslek seçmenin hayat biçimini seçmek olduğunu sözlerine ekleyen Özada, meslek seçiminin ilk aşamasının kişinin kendisini doğru tanıması olduğunu vurguladı. Özada, öğrencilik hayatında öğrenci kulüpleri, sosyal çalışmalar, derneklere üyelik, firmalarla networking buluşmaları gibi faaliyetlerin iş arama sürecine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü Zekeriya Mercan da gerçekleştirilen organizasyon için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve katılımcılara teşekkür plaketlerini iletirken, Kariyer Merkezi ile iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.