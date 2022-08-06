Mersin Büyükşehir Kariyer Merkezi gençlerin yanında

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde kurulan Kariyer Merkezi iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen “Yetenek Dönüşüm Projesi” ile gençler hem meslek kazanıyor hem de iş dünyasına hazırlanıyor. Proje çerçevesinde açılan mesleki eğitim programına katılan kursiyerlere yönelik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Etkili İş Arama Teknikleri” eğitimi düzenlendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği iş birliğinde gerçekleşen seminer programının konuğu, Derya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Özer oldu.

Etkili İş Arama Teknikleri Eğitimi’ne yoğun ilgi

Yetenek Dönüşüm Projesi’nde devam eden 3 mesleki eğitim programının kursiyerlerine yönelik Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, MTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği, Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği gibi iş dünyasının dinamikleri işbirliğinde “Etkili İş Arama Teknikleri” eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, ‘Otomasyon, Yapay Zekâ ve Dijital Teknolojiler’in çalışma hayatını derinden etkilediğini, işlerin tanımı, içerikleri, çalışma şekilleri ve işverenin beklediği yetenek setlerinin değiştiği günümüzde, Kariyer Merkezi’nin iş gücü piyasasının dinamikleriyle işbirliğine dayalı projelerle değişime öncülük ettiğinin altını çizdi. Özada, ‘Dijital Liderler Mersin’de projesi ile kurumları geleceğin iş dünyasına hazırlamak, dijitalleşme ve insan kaynakları uygulamaları konularındaki 20 programa 1750 kişinin katıldığını, ‘Kariyer Mersin’ projesi ile de özellikle kentteki üniversiteler işbirliğinde 5 etkinliğe 9 bin 500 kişinin katıldığını ifade etti. Özada, ayrıca ‘Mülakat Simülasyonu’ projesiyle iş arayan ve işverenleri buluşturarak, iş arayanlara mülakat deneyimi kazandıran 181 mülakat simülasyonu etkinliğine ise 3 bin 360 kişinin katılım sağladığını kaydetti.

Derya Grup İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Özer ise özgeçmiş oluşturma, mülakatta dikkat edilecek hususlar, yeni nesil iş arama kanalları, dijital yetkinlikler konularında sunum gerçekleştirirken, iş aramanın bir süreç olduğunu ve bu süreçte umutsuzluğa kapılmadan, adayların kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

9 kurs programı açıldı, 21 kursiyer istihdama katıldı

2021 sonunda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin İŞKUR ile imzalanan işbirliği protokolleri ile hizmet alanını genişleten Kariyer Merkezi; bir yandan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde sertifikalı mesleki eğitim programları açarken, diğer yandan gençleri kurumsal firmaların profesyonel yöneticileriyle buluşturarak kursiyerlerin iş arama sürecine destek sunuyor. 2022’de Kariyer Merkezi koordinesinde hayata geçirilen proje kapsamında “Genel Muhasebe, Lojistik Elemanı, Satış Danışmanı, Yönetici Asistanlığı” alanlarında 9 kurs programı açılırken, bu programlardan 6’sı sona erdi. Projeye 147 kursiyer katılım sağladı. 72 kursiyer sertifika almaya hak kazanırken, 21 kursiyer de istihdama katıldı.